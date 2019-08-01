İlk 6 ayı rekorla kapattı!

Turkcell, 2019’un ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları açıkladı. İlk yarıda 11 milyar 866 milyon TL gelir elde eden şirketin net kârı 1 milyar 690 milyon TL’ye ulaşarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı. Haziran sonu itibarıyla net borcun FAVÖK’e oranı geçen yıl aynı dönemine kıyasla 0,3 puan iyileşerek 1,2 seviyesine geldi. Turkcell 2019 yılı için açıklanan FAVÖK marjı hedefini yüzde 39 - 41 olarak yukarı yönlü revize etti.



“Önce müşterim” diyen Turkcell’in ikinci çeyrekte de güçlü çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrek de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Yeni müşteri deneyimi yaklaşımımız sayesinde abone sayımızı artırdık. Stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz dijital servisler, dijital iş çözümleri ve Tech-Fin alanında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar iş modelimizin ne kadar sağlam temellere oturmuş olduğunu gözler önüne serdi. Hem yılın ilk yarısında hem de ikinci çeyrekte toplam gelirlerde rekorlar kırarak bu alandaki sektör liderliğimizi perçinlemiş olduk. Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle hayatlara değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Superbox'ta yüzde 130 büyüme



Turkcell yılın ikinci 3 aylık döneminde faturalı, fiber ve dijital servislerde abone sayısını hızla artırdı. Faturalı mobil müşteri sayısı yılın 2’nci çeyreğinde 215 bin artarken, fiber müşteri sayısı 15 bin artışla 1,4 milyona ulaştı. Sadece Turkcell’in sunduğu yenilikçi kablosuz genişbant erişim ürünü Superbox’a gelen güçlü talep, bu çeyrekte de sürdü. Superbox hizmetini tercih eden abone sayısı 2’nci çeyrekte yüzde 130’dan fazla artışla 130 bini aştı.



Dijital İş Servis geliri 700 milyona dayandı



Hem özel sektörün hem de kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Turkcell Dijital İş Servisleri yılın ilk yarısında güçlü büyüme kaydetti. Dijital İş Servisleri geliri ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 62 artışla 693 milyon TL’ye ulaştı.



Paycell Kart kullanıcısı dörde katlandı



Paycell hem uygulaması hem de kartı ile yine ilklere imza atmaya devam etti. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart “harçlık kart” olarak olarak tanımlanabilir oldu. Paycell’e İstanbulkart yükleme imkanı geldi, yemek kartı özelliğine sahip Paye Kart ise kullanılmaya başlandı.



BiP’te gönderilen mesaj sayısı 4 kat arttı



İndirilme sayısı 180 milyonu aşan Turkcell’in dijital uygulamalar tarafında yenilikler sürdü. BiP’te günde ortalama gönderilen mesaj sayısı son bir yılda dört kat artarak 300 milyonu buldu. Dijital müzik platformu fizy’nin aktif kullanıcı sayısı 3,7 milyona ulaştı.



En çok Turkcell tavsiye ediliyor



Şirketten yapılan açıklamaya göre; müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik çözüm ve uygulamalarıyla Turkcell ikinci çeyrekte de açık ara müşterilerin en çok tavsiye ettiği marka olmayı sürdürdü. Hem mobil hem de sabit hizmetler için yapılan tavsiye skoru araştırmalarına göre Turkcell ana markalar bazında tavsiye oranı en yüksek marka oldu.