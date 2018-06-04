İlk BİSTEP Programı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle şirketlere kurumsal dönüşüm süreçlerinde destek olmak amacıyla hazırlanan ilk BİSTEP Programı tamamlandı.



Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, BİSTEP Programı süresince stratejik düşünce, kurumsal yönetişim, dijitalleşme, finans, hukuk, global ekonomi, inovasyon, değişim, dönüşüm, liderlik ve yaratıcılık gibi konulardaki seminerlere ilave olarak sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik eğitimler de gerçekleşti.

Bu eğitimlerde Borsa İstanbul temsilcileri ile aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuk firmalarından oluşan program ortakları katılımcı şirketlere sermaye piyasaları yoluyla finansman konusunda detaylı bilgi verdi.



4 ayda toplam 88 saatlik seminerden oluşan BİSTEP Programı sonunda katılan şirketlerin üst düzey temsilcileri sertifikalarını almaya hak kazandı.

Yeni BİSTEP Programının sonbahar döneminde başlatılması planlanıyor.