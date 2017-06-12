İlk çeyrek büyümesi, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN DEMİR - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyümesine ilişkin, "Baktığımızda büyüme sanayiden geldi. O zaman sanayinin değerini çok iyi anlayıp bizim yatırımlarımıza devam etmemiz lazım. Türkiye sanayi ile büyümek mecburiyetindedir." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ilk çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme göstererek yüzde 3,8 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Büyümeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Zorlu, birçok olumsuzluğa rağmen Türkiye'nin yüzde 5 büyümesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Zorlu, "Baktığımızda büyüme sanayiden geldi. O zaman sanayinin değerini çok iyi anlayıp bizim yatırımlarımıza devam etmemiz lazım. Türkiye sanayi ile büyümek mecburiyetindedir. Üretim ve istihdam her yönüyle beraber önemli ama sanayi 24 saat üretiyor ve bunu ihraç ediyor. Bunun için sanayiye daha böyle 4 elle sarılıp büyümeyi devam ettirmemiz lazım. Bu büyüme rakamları çok büyük ve iyi bir gelişme. Seçimlerden çıktık, etrafımız ateş çemberi içirisinde... Çok şükür. Ben bunun devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 büyümesinin beklenen bir gelişme olduğunu söyledi.

Özilhan, "Önemli bir büyüme. Böyle sıkıntılı bir ortamın arkasından hükümetin almış olduğu tedbirlerle ve teşviklerle ekonomi canlanma dönemine girdi ve onun neticesinde de bu yüzde 5'lik büyümeyi gördük. Onun için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zaten Dünya Bankası ve IMF 2017 rakamlarını yüzde 4'e çıkardı. Ben, 2017 yılının tamamında Türkiye yine 4,5-5'ler büyüyecektir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.





- "Gelecek çeyreklerde bu büyümenin devam etmesi önemli bir olasılık"





Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da özellikle sektöre verilen bir takım finansal iyileşmelerin yanı sıra ihracata yönelik bazı siparişlerin daha etkin hale gelmesinin piyasalardaki iyileşmeyi beraberinde getirdiğini söyledi.

Aynı zamanda tüketimle ilgili inşaat sektöründe tekrar bir hareketliliğin söz konusu olduğunu ifade eden Kibar, inşaatın tekrar hareketlenmesi ve yaz aylarına geliniyor olmasıyla, gelecek çeyreklerde bu büyümenin devam etmesinin önemli bir olasılık şeklinde göründüğünü kaydetti.

Yapısal reformlarla ilgili bazı çalışmaların olduğunu da hatırlatan Kibar, bunların da yapılması durumunda büyümenin daha da yukarılara çekilecek noktalara gelmesinin büyük olasılık olduğuna dikkati çekti.

Kibar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla sanayinin üretim ve kapasite kullanım oranlarının yükselmesi, bazı son dönemde yatırım yapmış olan sanayi faaliyetlerinin de devreye girmesiyle bu büyüme bir anlamda direkt-endirekt pozitif anlamda etkileniyor. Rusya'yla olan sorunların giderilmesinin de pozitif katkısı var. Bir tek tereddüt, önümüzdeki süreçte Katar sorunu nedeniyle Körfez ülkelerinden Türkiye ile iletişimdeki potansiyel sıkıntı olabilir.

Onun dışında diğer pazarlarda büyüme var. Avrupa'da büyüme var. Yeni pazar açılımlarında şirketler daha proaktif çalışmalar içerisinde. Afrika coğrafyalarına biraz daha hedef odaklı çalışmaları var. Bazı Asya ülkelerine açılan şirketlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu sürecin daha iyileşerek gitmesi olasılığı yüksek. Önümüzdeki çeyrekte belki yine 5-5'in üzerinde bir büyüme söz konusu olabilir, ama son çeyrekte biraz daha yükselebilir diye düşünüyorum."





- "Türkiye'nin tekrar büyüme trendine gireceğini hepimiz tahmin etmiştik"





Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise 2017 yılından, referandum sonrası Türkiye'den zaten çok ümitli olduklarını belirterek, onun için bu rakamların da gösterdiği üzere Türkiye'nin tekrar büyüme trendine gireceğini, büyümenin tekrar başlayacağını herkesin tahmin ettiğini dile getirdi.



Özdemir, "İlk çeyrek rakamları bunları zaten ortaya koydu. İnşallah bu yıl artık daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye büyüme trendine girmiştir. Bu seneki ve bundan sonraki yıllarda hedefimiz Türkiye'nin her yıl yüzde 5'in üzerinde büyümesi" dedi.





- "İnşallah ikinci çeyrek büyüme yüzde 5'in de üzerinde gerçekleşecek"





Albayrak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat da milli gelirin ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme göstermesinin çok iyi bir haber olduğuna işaret etti.

Kendisinin bu yıl Türkiye'de ekonomik büyümenin en az yüzde 5 olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Bolat, "Çünkü 2016 yılının son 2 ayında başta sanayide olmak üzere çarkların hızlanmaya başladığını gözlemlemiştik. Nitekim 2016'nın son çeyreği yüzde 3,5 olarak gerçekleşip 2016 yıllık büyümeyi yüzde 2,9'da tutmayı başarmıştık. 2017 yılında da sanayideki büyüme hızı arttı. Nitekim nisan, mart ve özellikle mayıs ayında yüzde 6,7'lik bir sanayi büyüme artışı var." diye konuştu.

Bolat, büyümede üretim yönünden bakıldığında sanayi ve hizmetler sektörünün yüzde 5'in üzerinde büyümüş olmasının etkili olduğunu, tarım sektörünün de yüzde 3,2'lik büyüme ile buna destek verdiğini kaydetti.

Ömer Bolat, "Yağışların kış ve ilkbahar döneminde çok iyi gerçekleşmesi, 2. çeyrek açısından da büyümenin yüzde 5'in daha da üzerinde olacağını göstermekte. Hem tarım, hem sanayi, hem de hizmetler sektörü ikinci çeyrekte tekrardan büyüme hızını artıracak ve yüzde 5'in çok üzerinde bir büyüme gerçekleşecek. İlk çeyrek itibariyle baktığımızda harcamalar yönünden de yine hanehalkı tüketiminin yüzde 5,1 ile, devletin nihai tüketiminin yüzde 9,4 ile destek verdiğini görüyoruz ve uzun süredir ilk defa yatırımlarda da artış olduğunu gözlemliyoruz. Gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 2,2 büyümüş. İhracatın da yine pozitif olarak büyüme oranına ilk çeyrek itibarıyla açık bir destek verdiği nettir. İnşallah ikinci çeyrek büyüme yüzde 5'in de üzerinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.



