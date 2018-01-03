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"İlk çeyrekte yüzde 10'lara gerileyen bir enflasyon bekliyoruz"

- İTO Başkanı Oran: - "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 10'lara gerileyen bir enflasyon bekliyoruz. Bu süreçte önemli olan Türkiye'nin kesinlikle büyüme patikasından ayrılmamasıdır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, 2017'de gerçekleşen yüzde 11,92'lik enflasyon rakamına ilişkin, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 10'lara gerileyen bir enflasyon bekliyoruz. Bu süreçte önemli olan Türkiye'nin kesinlikle büyüme patikasından ayrılmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Oran, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkjin yaptığı yazılı açıklamada, enflasyondaki artışta döviz kurlarının şüphesiz etkili olduğunu vurguladı.

Kurdaki sakinleşmeyle birlikte, gelecek aylarda enflasyonda aşağı yönlü rakamların görülmeye başlanacağını aktaran Oran, burada kritik olan konunun "Türkiye'nin güçlü şekilde büyümeye devam etmesi" olduğunu bildirdi.

Oran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yılın ilk çeyreğinde yüzde 10'lara gerileyen bir enflasyon bekliyoruz. Bu süreçte önemli olan Türkiye'nin kesinlikle büyüme patikasından ayrılmamasıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde faiz oranlarını değerlendirirken, bu gerçeği dikkate alması, yeni yıla olumlu bir başlangıç için önemlidir. Hükümetin büyüme politikalarındaki kararlılık ile ihracattaki ivmeye baktığımızda, üretim ve büyümeye duyarlılık gösterilmesi hepimiz için milli bir duruş olmalıdır."

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