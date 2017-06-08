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İlk fındık borsası alımlar için gün sayıyor

Giresun Ticaret Borsasınca hayata geçirilen "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası", yeni sezon fındık hasadının başlayacağı ağustos ayından itibaren hizmete girerek ürün alımına başlayacak.

İlk fındık borsası alımlar için gün sayıyor

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsasının (GTB) hayata geçirdiği Avrupa Birliği destekli proje kapsamında kurulan ve ağustos ayında hizmete girecek "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası"nda fındık alım ve satımı elektronik ortamda yapılacak.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir ilk olan ve temeli 2015'te atılan "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası"nın yaşanan bazı durumlardan dolayı tamamlanma sürecinin geciktiğini söyledi.
Borsanın şu anda tüm altyapısıyla hizmete girmeye hazır halde olduğunu dile getiren Yanıkoğlu, "Projemiz her yönüyle hazır. Seans salonumuz tamamlandı, depolarımız alımlar için hazır durumda. Artık alım dönemini bekliyoruz. Ağustos ayında başlayacak yeni sezonla birlikte biz de projemizi hizmete sunacak ve alımlara başlayacağız." dedi.
Yanıkoğlu, projeyle Türkiye'de ilk kez fındık ürününde alım-satımın işleminin elektronik ortamda gerçekleştirileceğine işaret ederek artık ürünün fiyatının burada belirleneceğini belirtti.
Laboratuvar ortamlarında numunelerin alınacağını ve kontrollerin yapılacağını kaydeden Yanıkoğlu, daha sonra fındık seans salonunda satışa sunulacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Ticaret BorsasıFındıkEkonomi
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