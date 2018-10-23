"İlk hedefimiz 1 milyon 300 bin Çinli turisti ülkeye getirmek"

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Çin'de yılda 130 milyon turistin yurt dışına seyahat ettiğini belirterek, "Bizim ilk hedefimiz 1 milyon 300 bin Çinli turisti ülkeye getirmek" dedi.



Türk ve Çinli iş insanlarıyla makamında bir araya gelen Vali Karaloğlu, Antalya Valiliği olarak geçen sene Anhui eyaletini ziyaret ettiklerini, bu ziyaret sırasında eyalet valisiyle dostluk ve iş birliği protokolüne imza attıklarını söyledi.



Anhui'nin 75 milyonluk nüfusuyla Türkiye kadar büyük bir eyalet olduğunu aktaran Karaloğlu, şu anda Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında hem siyasi hem de dostluk ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu ifade etti.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin de 30 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çeken, Karaloğlu, "28-29 milyarlık bir dış ticaret hacmimiz var, ancak bir problemimiz var. Bizim ihracatımız bu dış ticaret içerisinde 3 milyar dolar civarında. Bunu sürdürülebilir kılmak için mutlaka dış ticareti dengeye getirmek zorundayız. İhracat ve ithalat rakamlarını bir birine yaklaştırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Karaloğlu, bu senenin Çin'de "Türkiye turizm yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Antalya'nın da Türkiye'nin turizm başkenti olduğunu vurguladı.



Çin'deki turizm yılı nedeniyle çok önemli etkinlikler yapıldığını anlatan Karaloğlu, "Şu anda 2017 ile 2018 yılını mukayese ettiğimizde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında yüzde yüz artış var ama rakamlar hala çok küçük. Çin'de yılda 130 milyon turist yurt dışına seyahat ediyor. Bizim ilk hedefimiz 1 milyon 300 bin Çinli turisti ülkeye getirmek. Bizim burada ilk hedefimiz Çinli turistin yüzde 1'ini Türkiye'ye getirebilmek." şeklinde konuştu.



Anhui Eyaleti Vali Yardımcısı Guangrong Yang ise Türkiye ile dostluk protokolü imzalamaktan onur duyduklarını, iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek artmasını istediklerini söyledi.



Antalya Valiliği ile Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyalet Valiliği arasında dostluk protokolü imzalandı.



