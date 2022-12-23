İlk kadın başkan ilk defa konuştu

Esin Güral Argat, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni başkanı. TSO’ların tarihinde seçimle başkanlığa gelen ilk kadın. Argat ile Kütahya ekonomisi başta olmak üzere, iş yaşamındaki çalışmaları, hedefleri, ticaret, sanayi ve turizm üzerine ayrıntılı bir konuşma yaptık.

- Sayın Esin Güral Argat, Türkiye’nin en yoğun iş insanlarından birisisiniz. Sanayiden spora kadar geniş bir yelpazede üst düzey görevler üstlendiniz. Kısa süre önce başlayan KUTSO Başkanlığı görevi öncesindeki faal iş yaşamınızı her yönüyle bize anlatır mısınız?

- 1992 yılında kendi girişimim olan Güven Çini ve Seramik şirketiyle başladığım çalışma hayatıma 1998 yılında, Gürok Grup’ta LAV’ın tüm süreçlerine liderlik ederek sürdürdüm. 2009 yılından bu yana, LAV, GCA, Gürok Kiremit, Ali Bey Hotels&Resorts, JOALI Maldives, JOALI BEING ve Lapis Yapı gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi, turizm ve yapı markalarını bünyesinde bulunduran Gürok Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyorum.

TÜSİAD’da, Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD) Yönetim Kurulu’nda ve Girişimcilik Vakfı’nın (GİRVAK) Mütevelli Heyetinde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu’nda, Global İlişkiler Forumu’nda görev aldım. İş yaşamı dışında spora ve Fenerbahçe’ye de gönül veren biriyim. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve kulübün iştiraklerinden Fenerium’un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendim. İş yaşamında kadının güçlenmesi ve desteklenmesi için pek çok görevimde çalışmalara katıldım. Son olarak G20’nin açılım gruplarından biri olan W20 (Women20) delegasyon başkanlığını, bu yılki Türkiye temsilcisi olan TİKAD adına yürütüyorum.

GÜZEL BİR SEÇİM DÖNEMİ GEÇİRDİK

- Neden Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanlığına talip oldunuz? Seçim dönemi nasıl geçti? Beklentilerinize uygun muydu, yoksa zorluklarla karşılaştınız mı?

- Bu görevi kabul ederken hedefim Kütahya başta olmak üzere bölgede sanayiyi geliştiren adımlar atılmasına ve Kütahya’nın bir marka şehir konumuna gelmesine katkı sağlamak oldu. Bu göreve gelen ilk kadın olmak ayrı bir gurur kaynağı. 96 yıllık KUTSO tarihinin ve Türkiye’nin seçimle gelen ilk kadın TSO başkanı olarak göreve layık görüldüm. Seçim sonuçlarının hem Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) hem de Kütahya için hayırlı olmasını diliyorum.

Tek liste olarak seçime girmemize rağmen tüm ekibimiz büyük bir titizlik ve özenle çalıştı. Oldukça güzel bir seçim dönemi geçirdik. Sevgili yol arkadaşlarımla beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hem kendi adıma hem de kadınları yönetici konumda yer almalarının çok önemli olduğunu düşündüğüm sektörümüz adına bu göreve gelmenin anlamı büyük.

KUTSO Başkanı olarak kısa ve uzun dönemdeki planlarınızı, hedeflerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki yeni görevimde odağımızda her zaman olduğu gibi Kütahya olacak. Kütahya başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz adına sanayinin gelişmesine, atma değer üreten markaların büyümesine ve Kütahya’nın Türkiye’de bir marka şehir konumuna gelmesine katkı sağlamak için var gücümle çalışacağım.

Kütahya aslında ülke kalkınmasına potansiyelinin altında destek sağlıyor. Türkiye genel ihracatında İstanbul ve İzmir’den sonra en çok ihracat şehrimizden yapılıyor. İhracatımızı da bir önceki yıla göre ilk 9 ayda yüzde 26,2 oranında artırdık. Kütahya’yı bu alanda global pazarda bir ihtisas üretim ve planlama şehri haline getirmeyi hedefliyoruz.

YIKICI-DEĞİŞİM PLANI HAZIRLAYACAĞIZ

Tüm bunlara rağmen Kütahya’nın çok daha yüksek potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Kütahya’yı pozitif ayrıştıracak unsurları biliyoruz, ancak tüm paydaşların katılımıyla 60 gün içinde önce bir YIKICI - DEĞİŞİM Planı hazırlayacağız ve hemen uygulamaya geçeceğiz. Somut, hesap verebilir ve BM Kalkınma Amaç ve Göstergelerini sürekli dikkate alan adımlar ile süratle ilerleyeceğiz.

Kütahya ekonomisi Türkiye kişi başına gelirinin yüzde 70’i kadar gelir üretirken 2020 yılında bu oran yüzde 80’e ulaştı. Bu düzeyi orta vadede (6-7 yıl) Türkiye ortalamasına ve belki üstüne çıkarmak hedefinin peşine paydaşlarımızla beraber düşeceğiz.