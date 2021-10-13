İlk kadın ülke müdürü oldu

Logitech Türkiye’nin Yeni Ülke Müdürü Belli Oldu... Logitech Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti ve Sinem Erdoğmuş Yavuz; Logitech Türkiye'nin ilk Kadın Ülke Müdürü olarak atandı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli üst düzey Satış ve Pazarlama rollerinde önemli deneyimleri bulunan Erdoğmuş Yavuz, kullanıcıların dijital deneyimlerini zenginleştirme hedefi ile yenilikçi ürünler tasarlayıp üreten, alanında dünya lideri olan teknoloji firması Logitech Türkiye’nin pazarındaki büyüme sürecine, ekibine ve diğer faaliyetlerine liderlik edecek.

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Sinem Erdoğmuş Yavuz; Ekonomi alanındaki Yüksek Lisansını 2002 yılında yine aynı üniversitede gerçekleştirdi. Doktorasını ise 2006 yılında İspanya’da; Madrid Autonoma Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine 2002 yılında İspanya’da başlayan Erdoğmuş Yavuz, Vestel Iberia’da 4 yıl boyunca Pazarlama ve Satış alanında çeşitli görevler üstlendikten sonra; 2006 yılında Türkiye’ye dönerek Coca-Cola İçecek AŞ’de Müşteri İlişkileri ve Yönetimi alanında önemli sorumluluklar üstlendi. 2008 yılında British American Tobacco Türkiye’de görev almaya başlayan Erdoğmuş Yavuz, burada Satış, Ticari Pazarlama ve Tüketici İletişimi alanlarında önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında Coca-Cola’nın Bahreyn ve Katar Satış Müdürlüğü pozisyonuna getirilen Erdoğmuş Yavuz, Şubat 2013’te Coca-Cola Şişeleme Grubu’nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman Kanal Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Sonrasında Nestlé Türkiye’de Zincir Müşteriler Satış Müdürlüğünü yürüten Erdoğmuş Yavuz, yeni görevinden önce 3M’de Türkiye Tüketici Ürünleri İş Grubu Ülke Direktörü olarak görev almaktaydı.

Logitech Hakkında

Logitech, insanların gündelik hayatında yer alan tasarımlar üreterek onları dijital dünyaya bağlıyor. Bundan 40 yıl önce, bilgisayarlar aracılığıyla insanları birbirine bağlamaya başlayan Logitech, şimdi de müzik, oyun ve video aracılığıyla herkesi bir araya getiren ürünler tasarlıyor. Logitech’in markaları arasında Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Streamlabs, Ultimate Ears, Jaybird, and Blue Microphones bulunuyor. 1981 yılında kurulan Logitech International; hisseleri SIX Swiss Exchange (LOGN) ve Nasdaq Global Select Market’te (LOGI) işlem gören halka açık bir İsviçre şirketi.

Türkiye’deki distribütörü Penta olan Logitech’e; http://www.logitech.com, http://blog.logitech.com/, Facebook ya da Twitter adresleri üzerinden ulaşılabiliyor. Logitech ve Logitech’in diğer markaları, Logitech Avrupa A.Ş. ve/veya ABD ile diğer ülkelerdeki iştiraklerinin ticari ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kişisel sahiplerinin mülkiyetindedir. Logitech ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için, logitech.com adresini ziyaret edin.