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İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Ocakta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 24 Ocak tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Ocakta

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 24 Ocak tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

TCMB tarafından yayımlanan "2017 Yılı Ocak Ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihine İlişkin Basın Duyurusu"nda, 2017 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının 24 Ocak tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Duyuruda, 2017 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takviminin ayrıca duyurulacağı da belirtildi.

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