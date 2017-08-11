İlk yarıda tasarrufunun üzerine en çok İstanbullu koydu

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatı bu yılın ilk 6 ayında 55 milyar lira civarında artarken, kişi başına düşen tasarruf mevduatını en çok artıran il İstanbul oldu. Buna göre İstanbul'da kişi başına düşen bankadaki tasarruf mevduatı, 2017'nin ilk 6 ayında bin 214,5 lira artış kaydetti.

AA muhabirinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt dışı tasarruf mevduatı hariç tutulduğunda, 2016 sonunda 813 milyar 218 milyon 885 bin lira olan bankalardaki tasarruf mevduatı hesapları, 2017'nin ilk yarısı itibarıyla 868 milyar 264 milyon 886 bin lirayı buldu.

Toplam tasarruf mevduatı böylece ilk yarıda 55 milyar 46 milyon lira artarken, il bazında en büyük artış İstanbul'da görüldü.

Toplam tasarruf mevduatı, 2017 haziran sonunda 375 milyar 294 milyon 33 bin liraya yaklaşan İstanbul'da kişi başı rakam, 6 ayda bin 214,5 lira artış kaydetti.

Böylece İstanbul'da kişi başına düşen tasarruf miktarı 24 bin 136,1 liradan 25 bin 350,7 liraya çıkarken, İstanbulluların ilk yarıda tasarruflarının üzerine 2017 haziran sonunda kişi başına düşen tasarruf mevduatı bin 168,7 lira olan Muşluların toplam birikimlerinden daha fazla koyduğu görüldü.





-Ankara'da kişi başına düşen tasarruf mevduatı 16 bin 323,3 liraya çıktı





Kişi başına düşen tasarruf mevduatı artışında İstanbul'dan sonra Ankara geldi. Ankara'da kişi başına düşen tasarruf mevduatı ilk 6 ayda bin 40,9 lira artış gösterdi. Bu ilde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 6 ayda 15 bin 282,4 liradan 16 bin 323,3 liraya ulaştı.

Artışta Ankara'nın ardından, 957,4 lira ile üçüncü sırada yer alan İzmir'de kişi başına düşen tasarruf mevduatı, 2017 haziran sonunda 15 bin 66,6 lira düzeyinde gerçekleşti.

Son 6 ayda kişi başına düşen tasarruf mevduatının en çok arttığı diğer iller ise 721,9 lira ile Muğla, 701,6 lira ile Antalya, 641,7 lira ile Edirne, 587,9 lira ile Adana, 575,3 lira ile Balıkesir, 571,5 lira ile de Mersin şeklinde sıralandı.





-Tasarruf mevduatının en az arttığı iller





İlk yarıda Türkiye'de kişi başına düşen tasarruf mevduatının en az arttığı il, 16,7 lira ile Ardahan oldu.

Bankalardaki kişi başına tasarruf mevduatının 2016 sonu itibarıyla 2 bin 828,2 lirayı bulduğu Ardahan, bu rakamı bu yılın haziran sonunda 2 bin 845 liraya çıkardı.

Sınırlı artışta Ardahan'ı, Kütahya izledi. Kütahya'da kişi başına düşen tasarruf mevduatı ilk yarıda 43,3 lira artış gösterdi.

Kütahya'yı ise 56,4 lira ile Muş, 74,2 lira ile Kahramanmaraş ve 98 lira ile Iğdır izledi.

Bu dönemde tasarrufun hiç artmadığı, aksine azaldığı iller de oldu. Buna göre yılın ilk 6 ayında kişi başına düşen tasarruf mevduatında en büyük kayıp Bayburt'ta yaşandı. Bayburt'ta kişi başına düşen tasarruf mevduatı 2016 sonunda 3 bin 99,8 lira olarak kaydedilirken, bu rakam 6 ayda 455 lira azalarak 2 bin 644,8 liraya geriledi.

Bu anlamda Bayburt'u 451,4 lira ile Kırşehir, 373 lira ile Gümüşhane, 258,6 lira ile de Yozgat takip etti.





-Tablo

BDDK verilerine göre illere göre kişi başına düşen tasarruf mevduat rakam ve farkları şöyle

Şehir Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2017 Haziran - TL) Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (2016 Aralık - TL) Fark (TL) Fark (%) İSTANBUL 25.350,7 24.136,1 1.214,5 5,0 ANKARA 16.323,3 15.282,4 1.040,9 6,8 İZMİR 15.066,6 14.109,2 957,4 6,8 MUĞLA 15.602,6 14.880,7 721,9 4,9 ANTALYA 11.253,4 10.551,8 701,6 6,6 EDİRNE 9.380,5 8.738,8 641,7 7,3 ADANA 7.729,5 7.141,6 587,9 8,2 BALIKESİR 9.520,8 8.945,5 575,3 6,4 MERSİN 7.788,5 7.217,0 571,5 7,9 ÇANAKKALE 8.325,2 7.772,1 553,0 7,1 AYDIN 9.517,6 8.988,7 529,0 5,9 BURSA 9.397,3 8.873,2 524,1 5,9 MANİSA 5.913,2 5.403,6 509,6 9,4 TRABZON 9.016,8 8.511,5 505,3 5,9 KOCAELİ 7.491,7 6.989,7 502,1 7,2 ARTVİN 5.882,4 5.385,2 497,2 9,2 TUNCELİ 10.515,4 10.033,7 481,7 4,8 KIRKLARELİ 9.527,2 9.084,0 443,2 4,9 ESKİŞEHİR 9.375,8 8.937,7 438,1 4,9 RİZE 5.877,2 5.464,3 412,9 7,6 BOLU 6.447,6 6.042,1 405,5 6,7 DENİZLİ 9.615,1 9.226,7 388,3 4,2 GAZİANTEP 3.908,1 3.528,1 380,0 10,8 HAKKARİ 1.430,7 1.068,2 362,6 33,9 KARABÜK 6.079,3 5.724,1 355,3 6,2 BİLECİK 4.570,9 4.225,0 345,9 8,2 ISPARTA 8.419,9 8.078,1 341,8 4,2 BATMAN 2.552,0 2.214,1 337,9 15,3 TEKİRDAĞ 7.687,7 7.353,7 334,0 4,5 SİİRT 2.034,6 1.716,9 317,7 18,5 BİTLİS 1.496,3 1.191,4 305,0 25,6 OSMANİYE 3.065,4 2.768,5 296,9 10,7 SAKARYA 5.546,2 5.255,5 290,7 5,5 KİLİS 2.622,6 2.334,9 287,7 12,3 DİYARBAKIR 2.556,4 2.268,8 287,6 12,7 BİNGÖL 2.610,5 2.328,1 282,4 12,1 SAMSUN 5.753,9 5.472,2 281,8 5,1 ÇANKIRI 4.628,5 4.354,4 274,1 6,3 ORDU 4.934,1 4.671,7 262,3 5,6 KASTAMONU 5.044,8 4.783,9 261,0 5,5 ŞIRNAK 1.464,9 1.208,6 256,4 21,2 VAN 1.831,5 1.578,3 253,2 16,0 MALATYA 4.923,7 4.682,3 241,4 5,2 AMASYA 4.639,3 4.400,1 239,2 5,4 MARDİN 1.927,5 1.693,9 233,6 13,8 BURDUR 7.209,8 6.985,5 224,3 3,2 NİĞDE 4.206,6 3.995,2 211,4 5,3 ADIYAMAN 2.454,3 2.247,3 207,0 9,2 DÜZCE 4.243,6 4.046,5 197,1 4,9 KONYA 5.475,9 5.279,1 196,8 3,7 YALOVA 10.059,9 9.868,9 191,0 1,9 ERZURUM 2.599,8 2.412,5 187,3 7,8 ŞANLIURFA 1.466,9 1.285,1 181,8 14,2 ERZİNCAN 6.509,2 6.330,2 178,9 2,8 KIRIKKALE 4.356,6 4.189,8 166,9 4,0 SİNOP 6.188,7 6.023,6 165,1 2,7 ELAZIĞ 4.979,9 4.828,7 151,2 3,1 ÇORUM 5.258,4 5.110,5 147,9 2,9 HATAY 6.752,1 6.612,2 139,8 2,1 KARS 2.827,1 2.688,8 138,3 5,1 AĞRI 1.350,2 1.215,7 134,5 11,1 TOKAT 3.316,0 3.205,7 110,3 3,4 KAYSERİ 6.861,5 6.756,4 105,0 1,6 IĞDIR 3.441,6 3.343,6 98,0 2,9 KAHRAMANMARAŞ 3.221,3 3.147,1 74,2 2,4 MUŞ 1.168,7 1.112,3 56,4 5,1 KÜTAHYA 4.571,4 4.528,1 43,3 1,0 ARDAHAN 2.845,0 2.828,2 16,7 0,6 BARTIN 7.364,0 7.411,2 -47,2 -0,6 ZONGULDAK 8.808,9 8.939,0 -130,1 -1,5 AFYONKARAHİSAR 5.259,3 5.433,3 -174,0 -3,2 KARAMAN 6.392,7 6.576,3 -183,5 -2,8 AKSARAY 7.264,7 7.470,0 -205,3 -2,7 SİVAS 5.836,3 6.054,6 -218,2 -3,6 UŞAK 9.772,7 9.998,3 -225,6 -2,3 GİRESUN 6.255,2 6.495,1 -239,9 -3,7 NEVŞEHİR 7.820,0 8.067,0 -247,0 -3,1 YOZGAT 5.034,0 5.292,6 -258,6 -4,9 GÜMÜŞHANE 3.497,8 3.870,9 -373,0 -9,6 KIRŞEHİR 7.317,2 7.768,5 -451,4 -5,8 BAYBURT 2.644,8 3.099,8 -455,0 -14,7