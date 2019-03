"İlk yerli araç C segmenti, SUV ve elektrikli olacak" - Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak: - "Şu aşamada bizim bildiğimiz, ilk aracın C segmentinde, SUV ve full elektrikli bir araç olacağı yönünde" - "Takvimden daha önemlisi doğru adımların atılıyor olması. Çok başarılı bir yönetimimiz var. Sürekli olarak işin her aşamasını çok başarılı bir şekilde geçiyorlar. Daha önce konuşulan takvime paralel, artı eksi bir yıl içinde hedeflere ulaşılabileceğini düşünüyorum"

28 Mart 2019 Perşembe 11:02