İlklerin başkanı Mithat Yümlü vefat etti PERPA Ticaret Merkezi'nin kurucusu iş dünyasının önemli isimlerinden Mithat Yümlü hayatını kaybetti. Yümlü ilklere imza atmış bir işadamıydı.

Celal Toprak yazıyor – İş dünyasının acı kaybı. İstanbul Ticaret Odası’nın en eski Meclis Üyesi dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri olan PERPA’nın kurucusu Mithat Yümlü hayatını kaybetti. Hayatı mücadele ile geçen Mithat Yümlü uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Yümlü’nün acı kaybı üzerine bir açıklama yapan işadamı Abdullah Teber, “Büyük kayıp. Ondan çok şey öğrendik. Uzlaşmayı da mücadeleyi de ondan öğrendik” diye konuştu. Yümlü’nun vefatını iş dünyasına ilk duyuran isimlerden biri olan YAPDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Gözcü de “Yardımlaşmanın simge isimlerinden biriydi. İş dünyası ve dostları için büyük kayıp” dedi.



MİTHAT YÜMLÜ İLE İLGİLİ BUNLARI YAZMIŞTIK

Mithat Yümlü ile ilgili kısa süre önce yazdığımız yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyorum…

. Bizlerin ekonomi gazeteciliğine yeni başladığımız yıllar… Yani 80’lı yıllar… O günlerde İstanbul Ticaret Odası’nı takip etmek ekonomi gazeteciliği açısından çok önemli. Haber oradan çıkıyor. Haber kaynakları orada… İstanbul Ticaret Odası uzun süre ekonomi haberleri konusunda liderliği sürdürdü. İşte o yıllarda bir çok efsane isim ekonomi haberciliğine haber kaynaklığı yapmıştı. Bu isimlerden biri de Mithat Yümlü olarak kayıtlara geçti. Meclis’te her kürsüye çıktığında önemli konuları gündeme getiriyordu. Yeni projeler sunuyor, yeni fikirler ortaya atıyordu. İyi bir haber kaynağı ama aynı zamanda iyi bir dosttu… İstanbul Ticaret Odası üyelerinin başı sıkıştığında sığındığı bir limandı… O günlerde Mithat Yümlü’nün yeni projelerinden biri de Perpa oldu… Kent merkezinde sıkışmış olan esnafı modern bir çalışma alanına taşımayı hedeflenmişti. Perpa, bu arayışla ortaya çıktı. Aslında o günlerde kirlenen Haliç’i de kurtarmak gündemdeydi. Haliç’in etrafını açmak, Karaköy’deki iş merkezlerini şehir dışına çıkarmak, şehir içinde kamyon trafiğinin önüne geçme politikası ile gündeme gelmişti Perpa… O günlerde dünyadaki hiçbir metropolde Perpa gibi bir ticaret merkezi olmadığı ifade edilmişti. Çünkü dünya metropollerindeki bu tür yapılar, ya merkeze yakın olur ya da çevre yoluna. Ama ikisine birden yakın olmaz. Perpa ise hem merkeze hem çevre yollarına yakın. Perpa, bu avantajını bugünde sürdürüyor. Hala en kolay ulaşılan ticaret merkezi olarak gündemde… İnşaatı 33 ay gibi kısa sürede biten Perpa’da şu anda 5 bine yakın firma ve 25 bini aşkın çalışan bulunuyor. İçinde bankasından notere, ticaret sicil merkezinden iletişim hizmetlerine bütün imkanları olan tek ticaret merkezi. Perpa’da iş güvenliği giysileri, elektronik, kamera, LED malzemeleri gibi sektörlerin bütün büyükleri bulunuyor. İşte o günlerin yeni kürsüde yeni fikirler ifade eden genç işadamı Mithat Yümlü Perpa gibi dünyanın model aldığı bir önemli ticaret merkezi kurdu. Ve bugün 5 bine yakın firma ve binlerce müşteri bu ticaret merkezinden yararlanıyor. Kooperatif sistemi ile kurulan Perpa’nın bu özelliği de ona ayrı bir anlam yüklüyor. Mithat Yümlü’nin yenilikçiliği şimdilerde başında bulunduğu Perpa’da devam ediyor. Bir çok ilke imza atan Perpa bu defa da belki en yeşil ticaret merkezi olmaya hazırlanıyor. Dev merkez güneş enerjisine geçmeye çalışıyor. Bu önemli yeniliği şöyle anlatıyor Mitnat Yümlü: “Başlangıçta 300 kw/h elektrik üreteceğiz. Zamanla 1.200 kw/h’a çıkacağız. Merkezi sisteme dönüşünce, Bedaş’a ödenilen tutar bize ödenecek. Üyelerin yıllık tasarrufu 200 milyar lira olacak. Burası 45 bin metrekare üzerine kurulu, kapalı alanı ise 669 bin metrekare. İçinde 38 km yol, 36 asansör, 24 yürüyen merdiven, dünyanın tek bloktaki en büyük mono binasıyız. Pentagon’dan bile büyüğüz. Bu sistemi enerjisini güneşten elde eder hale getireceğiz.” Perpa’nın bir KOBİ merkezi olduğuna dikkat çekiyor Mithat Yümlü bu alanda da adımlar atıldığını belirtiyor ve şu bilgilerin paylaşıyor: “Perpa, büyük bir KOBİ merkezidir. İsrail, GSMH’nın 4,4’ünü, Almanya yüzde 3’ünü Ar-Ge’ye ayırırken, Türkiye’de bu rakam ise yüzde 1’in altında. Biz Perpa’da KOBİ’lerin önünü açacak girişimleri başlattık devam edeceğiz. Son dönemdeki en önemli yeniliğimiz İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile altyapı çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz PERPA İçi Navigasyon Sistemi… Sanal bir pazar haline getireceğimiz Perpa Portalı, firmalarımız ürünlerini satacak ve küresel pazara açılabilecekler. Perpa TV tarafından hazırlanan kısa filmlerinin portal üzerinden yayını ile de küresel pazarda görünür olabilecekler.” Yeni fikirlerle yenilikçiliğini sürdürüyor 80’li yıllarda yenilikçi olan Mithat Yümlü o yenilikçiğin peşini hiç bırakmadı. Bugünlerde hep yeniye ilişkin fikir üretmeye devam ediyor. İşte o fikirlerden bazıları: Domates Çanakkale’de yetiştiriliyorsa fabrika Çanakkale’de ve pazara yakın yerlerde kurulması gerekiyor. Bizde elma şu anda en çok satılan meyva. Elmanın Meksika’da makinaları var. Eğer elmadan pres, komposto ve conserve olarak ayrılacaksa bunun aynı fabrikada olması gerekiyor. Bizim tarımla ilgili envanterimiz yok.Yabancı yatırımcı gelse ona sunacağımız tarım fizibilitemiz ve analiz raporumuz yok. Planlı bir elma üretimine geçildiği takdirde elmadan bugün elde edilen 1 milyar 200 milyon doların çok üstünde gelir elde edilir. Kapari çok önemli bizim için. Bu bitkinin anavatanı Türkiye’dir. Hapishanelerin özelleşmesini söyleyen benim. Amerika’nın en iyi üreticileri mahkumlardır fakat onlara en az asgari ücretin dörtte biri kadar maaş veriliyor.

KİMDİR?

Mithat Yümlü. 1947 Siirt doğdu. Kimya mühendisi. Ford traktörü yapan fabrika zirai donatımda 2 yıl, Habaş Tıbbi ve Sanayi Gazlarda üç yıl çalıştı. Devlette 2 yıl, özel sektörde 3 yıl fabrika müdürlüğü yaptıktan sonra Perşembe Pazarında 15 metrekarelik bir dükkanla müdürlükten girişimciliğe geçti. Kendi işini kurdu ve ticarette hep zirvede kaldı.





