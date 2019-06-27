Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul Trabzon Bursa
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te
Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi
"Etçi buzağı" desteği
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası
Türk kirazına sertifika
Kadıköy'de yelkenler fora!
Kadıköy'de yelkenler fora!

İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Yapı Kayıt Belgesi'nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar"

İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yapı Kayıt Belgesi'nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesinin firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlayacağını bildirdi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, imar barışında 30 Haziran’da sona erecek Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ödemeleri için, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını kaydetti.

İmar barışı sürecinin, çok doğru ve iş dünyasının yıllardır kangren olan birçok problemini çözecek bir adım olduğunu vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmar barışı imkanından olabildiğince yüksek sayıda hak sahibinin yararlanması önem taşıyor. Bununla birlikte üretim tesisleri, hastaneler ve eğitim binaları gibi ticari binalarda, hem arsaların kıymetli olması hem de inşaat metrekare birim maliyeti sebebiyle Yapı Kayıt Belgesi bedelleri yüksek meblağları bulabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi'nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ItoYapı Kayıt Belgesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5