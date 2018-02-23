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İMDER Başkanlığına Merih Özgen seçildi

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hidromek Strateji Yönetimi Direktörü Merih Özgen seçildi.Hidromek AŞ'den yapılan açıklamada, iş ve inşaat makineleriyle...

İMDER Başkanlığına Merih Özgen seçildi

ANKARA (AA) - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hidromek Strateji Yönetimi Direktörü Merih Özgen seçildi.

Hidromek AŞ'den yapılan açıklamada, iş ve inşaat makineleriyle ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren 40 firmayı bünyesinde barındıran İMDER'in 9'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapıldığı toplantıda, Birliğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Hidromek Strateji Yönetimi Direktörü Merih Özgen oldu.

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Anahtar Kelimeler:
HİDROMEKİMDER
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