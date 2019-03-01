Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda Bursa 593
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim

İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi

- İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: - "Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinin AB ile münhasır ortaklık ve iş birliği içerisinde geliştirilmesi ve kullanımı, Avrupa'ya yeni ufuklar açacak"

İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) heyeti ile bir araya geldi.

İMEAK DTO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Kıran başkanlığındaki İMEAK DTO heyeti, AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ve beraberindeki heyetle "Maritime Business Dialogue" başlıklı toplantıda görüş alışverişinde bulundu.

Türk denizcilik sektörünün önemli temsilcilerinin de katıldığı toplantıda denizcilik sektörü ve endüstrisinde AB ile iş birliği olanakları gündeme getirildi.

Toplantıda, Türk denizcilik sektörü ve endüstrisinin mevcut yetenekleri ve potansiyeli ile AB'yle geliştirilecek ortak girişim ve projelerinin, uluslararası denizciliğin taleplerini de karşılayabilecek yeni bir pazara dönüştürme fırsatı tüm boyutları ile görüşüldü.

AB'nin katkılarıyla, Türkiye’nin çevre dostu ve ekonomik gemilerin üretimi konusunda küresel bir merkez ve Uzak Doğu ile rekabet edebilen bir pazar olmasının, AB ile ortak bölgesel çıkarlara etkisi de toplantıda gündeme getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK DTO Başkanı Kıran, Türkiye’nin sahip olduğu gemi inşa, bakım onarım, retrofitting ve gemi söküm imkan ve kabiliyetlerinin, AB ile münhasır ortaklık ve iş birliği içerisinde geliştirilmesi ve kullanımının, Türkiye’nin de ayrılmaz bir parçası olduğu Avrupa’ya yeni ufuklar açabileceğini belirtti.

Kıran, Türkiye-Avrupa Birliği ortak çalışması olarak geliştirilecek denizcilikte çevre dostu projelerin, AB fonları ve bankalarından sağlanacak finansman desteği ile özel sektör açısından da uygulanabilir ve yatırım yapılabilir birer faaliyet alanı olabileceğini vurguladı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İMEAK DTO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5