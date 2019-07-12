Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ABD türkiye sudan FED iran
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni
Filli Boya resmen Japonların oldu
Filli Boya satıldı
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya ödül
3 il için sağanak ve dolu uyarısı
Sağanak ve dolu uyarısı

IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme

ANKARA (AA) - IMEI numarasını haiz eşyanın, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile araç tip onay belgesi bulunanlar tarafından gerçekleştirilecek ithalat ve ihracatında, 31 Aralık'a kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK)...

IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme
banner17

ANKARA (AA) - IMEI numarasını haiz eşyanın, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile araç tip onay belgesi bulunanlar tarafından gerçekleştirilecek ithalat ve ihracatında, 31 Aralık'a kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurulması gerekmeyecek.

Ticaret Bakanlığının, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, IMEI numarasını haiz eşyanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile araç tip onay belgesi olan ihracatçılar tarafından ihracı ya da ithalatçılarca serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31 Aralık'a kadar Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvurulmasına gerek olmayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IMEI NumarasıResmi GazeteTicaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5