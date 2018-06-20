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IMF, Arjantin'e 50 milyar dolar kredi verilmesini onayladı

- IMF Yönetim Kurulunun, geçen ay kredi talebinde bulunan Arjantin’e 50 milyar dolarlık kredi açılmasını öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasını onayladığı bildirildi

IMF, Arjantin'e 50 milyar dolar kredi verilmesini onayladı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'e 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasının resmen onaylandığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF Yönetim Kurulu, geçen ay kredi talebinde bulunan Arjantin’e 50 milyar dolarlık kredi açılmasını öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasını onayladı.

Açıklamada, anlaşma çerçevesinde Arjantin hükümetine, ilk aşamada yarısı bütçe desteği için kullanılmak üzere 15 milyar dolar finansman sağlanacağı bildirildi.

Geri kalan 35 milyar dolarlık kredinin ise 3 yıl içerisinde IMF Yönetim Kurulu’nun her çeyrekte yapacağı değerlendirmelere tabi olmak kaydıyla serbest bırakılacağı kaydedildi.

Ülkenin büyük bölümü dolar cinsinden olan borçlarını ödemesine imkan tanıyacak anlaşma, IMF heyeti ile Arjantin hükümeti tarafından gerçekleştirilen müzakereler sonucunda bu ayın başında son halini almıştı.

Arjantin hükümetinin IMF’den kredi talebinde bulunmasında, pesonun bu yıl dolar karşısında yüzde 25 civarında değer kaybetmesi belirleyici olmuştu.

Arjantin Merkez Bankası, pesodaki değer kaybının önüne geçmek için art arda faiz artırımlarına giderek politika faizini yüzde 40'a çıkarmıştı.

- Stand-by anlaşması nedir?

IMF'nin ihtiyaç duyan üyelerine finansal destek vermek amacıyla yaptığı anlaşmalar, stand-by anlaşması olarak adlandırılıyor.

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