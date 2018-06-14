IMF Başkanı Lagarde'dan ABD'ye çağrı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ticaret alanındaki anlaşmazlıkların tek taraflı eylemlerle çözülmeyeceğini belirterek, "ABD'yi ticaret ve yatırım konularındaki anlaşmazlıkların çözümü için tarifelere ve tarife dışı bariyerlere başvurmadan partnerleriyle yapıcı bir şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Lagarde, IMF'nin ABD ekonomisine ilişkin yıllık değerlendirme kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Amerikan ekonomisinin geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduğunu dile getiren Lagarde, ülkede işsizliğin 1960'lardan bu yana en düşük seviyelerde seyrettiğini, enflasyonun kontrol altında tutulduğunu, tüketicilerin ve iş dünyasının ekonomiye güveninin yüksek olduğunu anlattı.

Lagarde, buna karşın, büyümenin bu yıl yüzde 3'e yükseldikten sonra orta vadede yavaşlayacağı öngörüsünde bulunurken, aşağı yönlü risklerin arttığına işaret etti.

Söz konusu risklerin küresel ekonomiyi de etkileyeceğini vurgulayan Lagarde, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci olarak, federal açıkta öngörülen planlı genişleme, enflasyonun beklenenden daha hızlı yükselmesini tetikleyebilir. Daha hızlı faiz artırımlarının eşlik edeceği bu gelişme, hem ABD piyasalarındaki hem de uluslararası piyasalardaki oynaklığı tetikleyebilir. Bunun belirtilerini bazı yükselen piyasa ekonomilerinde zaten görmeye başladık ve devamı gelebilir."

Lagarde, ABD ekonomisindeki güçlü büyümenin mali sorunların ele alınması için önemli bir fırsat yarattığının altını çizdi.

ABD’nin bazı ithal ürünlere getirdiği gümrük vergilerinin de risk teşkil ettiğine dikkati çeken Lagarde, tek taraflı eylemlerin küresel ekonomi ve ticaret sistemine zarar vereceğini kaydetti.

Lagarde, zararın Avrupa ve Kanada'nın misillemeyle karşılık vermesi durumunda daha büyük olacağını belirterek, "Bu nedenle, ABD'yi ticaret ve yatırım konularındaki anlaşmazlıkların çözümü için tarifelere ve tarife dışı bariyerlere başvurmadan partnerleriyle yapıcı bir şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

IMF Başkanı Lagarde, ABD yönetimince izlenen politikaların etkisiyle yükselen doların küresel dengesizlikleri kötüleştirdiğini sözlerine ekledi.

