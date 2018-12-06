IMF Başkanı Lagarde'dan resesyon ve Fed değerlendirmesi

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Amerikan ekonomisinin yakın dönemde resesyona girmesinin olası görünmediğini ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatmasını beklediğini söyledi.



Lagarde, Amerikan ekonomi kanalı CNBC'ye mülakat verdi.



ABD ekonomisinin son dönemde görülen finansal dalgalanmalara ve belirsizliklere rağmen yakın vadede resesyona gireceğini öngörmediğini vurgulayan Lagarde, "Kısa vadede yaşanacak bir resesyonun elementlerini görmüyorum. ABD ekonomisine yönelik 2019 büyüme beklentimiz hala güçlü." dedi.



Lagarde, piyasaları ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği açısından sabırsız ve borsadaki kayıpları abartılı bulduğunu ifade ederken, fikri mülkiyet hakları gibi önemli ve hassas konular üzerinde kısa sürede anlaşılmasının zor olduğunu vurguladı.



Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki müzakerelerin uzun zaman alabileceğini belirten Lagarde, bununla birlikte 90 günlük ateşkesin müzakerelerde ilerleme sağlamak için yeterli olacağı görüşünü paylaştı.



- "Fed muhtemelen faiz artırımlarını yavaşlatacak"



Lagarde, Fed'in para politikasına yönelik sorular üzerine, banka yetkililerinin alacağı kararların verilere bağlı olacağını belirtirken, "Fed muhtemelen faiz artırımlarını yavaşlatacak." öngörüsünde bulundu.



Dünyanın en önemli merkez bankalarından Fed'in kararlarının birçok ekonomiyi etkilediğinin altını çizen Lagarde, ABD para politikasına yönelik iletişimin güçlü şekilde sürmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

