banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa Demet
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

IMF Başkanı Lagarde'dan resesyon ve Fed değerlendirmesi

- IMF Başkanı Christine Lagarde: - "Kısa vadede yaşanacak bir resesyonun elementlerini görmüyorum. ABD ekonomisine yönelik 2019 büyüme beklentimiz hala güçlü" - "Fed muhtemelen faiz artırımlarını yavaşlatacak"

IMF Başkanı Lagarde'dan resesyon ve Fed değerlendirmesi
banner17

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Amerikan ekonomisinin yakın dönemde resesyona girmesinin olası görünmediğini ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatmasını beklediğini söyledi.

Lagarde, Amerikan ekonomi kanalı CNBC'ye mülakat verdi.

ABD ekonomisinin son dönemde görülen finansal dalgalanmalara ve belirsizliklere rağmen yakın vadede resesyona gireceğini öngörmediğini vurgulayan Lagarde, "Kısa vadede yaşanacak bir resesyonun elementlerini görmüyorum. ABD ekonomisine yönelik 2019 büyüme beklentimiz hala güçlü." dedi.

Lagarde, piyasaları ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği açısından sabırsız ve borsadaki kayıpları abartılı bulduğunu ifade ederken, fikri mülkiyet hakları gibi önemli ve hassas konular üzerinde kısa sürede anlaşılmasının zor olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki müzakerelerin uzun zaman alabileceğini belirten Lagarde, bununla birlikte 90 günlük ateşkesin müzakerelerde ilerleme sağlamak için yeterli olacağı görüşünü paylaştı.

- "Fed muhtemelen faiz artırımlarını yavaşlatacak"

Lagarde, Fed'in para politikasına yönelik sorular üzerine, banka yetkililerinin alacağı kararların verilere bağlı olacağını belirtirken, "Fed muhtemelen faiz artırımlarını yavaşlatacak." öngörüsünde bulundu.

Dünyanın en önemli merkez bankalarından Fed'in kararlarının birçok ekonomiyi etkilediğinin altını çizen Lagarde, ABD para politikasına yönelik iletişimin güçlü şekilde sürmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD EkonomisiFEDIMF Başkanı Christine Lagarde
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1