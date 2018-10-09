IMF küresel büyüme beklentilerini düşürdü

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekti.



IMF, "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"nun (DEG) Ekim 2018 sayısını "İstikrarlı Büyümeyi Sınayan Zorluklar" başlığıyla yayımladı.

Her yıl, IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde olmak üzere iki kez hazırlanan raporda, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin son 6 ayda gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yükselen piyasalardaki sermaye çıkışlarıyla yükseldiği vurgulandı.



IMF'nin, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirdiği raporda, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra yükselen piyasa ekonomilerine yönelik büyüme tahminleri aşağı çekildi.



- Gelişmiş ekonomilerde en büyük revizyon Almanya ve Fransa'ya

ABD ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahmini yüzde 2,9'da sabit bırakıldığı DEG raporunda, 2019 beklentisi ise Çin'le sürdürülen "ticaret savaşı" nedeniyle yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e düşürüldü.

Raporda, "ABD ekonomisinin tam istihdamı aştığı" ve "ülkede enflasyonun ani şekilde artmasının finansal piyasalar için risk oluşturduğu" değerlendirmelerine yer verilmesi de dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde ise Almanya ve Fransa'ya yönelik beklentilerde yapılan değişiklikler göze çarptı.

IMF, raporunda Almanya'nın bu sene ve gelecek yıl yüzde 1,9 büyümesinin beklediğini bildirdi. Bu rakamlar, temmuz ayında güncellenen raporda 2018 için yüzde 2,2 ve 2019 için yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Fransa'nın büyüme beklentileri ise bu yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya ve gelecek sene için yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya çekildi. İspanya'ya yönelik 2018 büyüme beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye indirilirken, gelecek yılki büyüme tahmini yüzde 2,2'de sabit tutuldu.

Son günlerde bütçe tartışmalarıyla gündeme gelen İtalya'ya yönelik büyüme beklentileri ise değiştirilmedi. IMF, İtalya'nın bu yıl yüzde 1,2 ve gelecek sene yüzde 1,0 büyüyeceğini öngörmeye devam etti. Benzer şekilde, İngiltere'nin bu yılki büyüme tahmini yüzde 1,4 ve gelecek seneye yönelik büyüme beklentisi yüzde 1,5'te bırakıldı.



Kuruluş, Japonya'ya yönelik 2018 büyüme beklentisini 0,1 puan artırarak yüzde 1,1'e çıkarırken, 2019 beklentisini yüzde 0,9 ile bir önceki rapordaki seviyesinde tuttu.



Bu revizyonlar, gelişmiş ülkelere yönelik 2019 büyüme beklentisinin yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirilmesine neden oldu. IMF'nin söz konusu ülke grubuna ilişkin 2018 büyüme tahmini ise yüzde 2,4'te sabit kaldı.

- Yükselen piyasalara dair büyüme beklentileri aşağı çekildi

Raporda, IMF'nin yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik 2018-2019 büyüme beklentileri yüzde 4,7'ye indirildi. Bu rakamlar, temmuz ayında yayımlanan bir önceki DEG'de 2018 için yüzde 4,9 ve 2019 için yüzde 5,1 olarak belirlenmişti.



Bu grup içinde Brezilya, Meksika, Arjantin ve Güney Afrika'nın hem 2018 hem 2019 büyüme beklentileri aşağı çekildi.



Buna göre, IMF Brezilya'nın büyüme tahminini bu yıl için 0,4 puan azaltarak yüzde 1,4'e ve gelecek sene için 0,1 puan düşürerek yüzde 2,4'e revize etti.



Meksika'nın yeni büyüme tahminleri de yüzde 2,2 ve 2,5 olarak açıklandı. Bu rakamlar, bir önceki raporda yüzde 2,3 ve yüzde 2,7 seviyesindeydi.



IMF, kısa süre önce stand-by anlaşması imzaladığı Arjantin'in bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 1,6 daralacağı öngörüsünde bulundu. Arjantin'e yönelik büyüme beklentileri temmuzda sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 1,5 olarak açıklanmıştı.

Güney Afrika ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri ise bu yıl için yüzde 0,8 ve gelecek yıl için yüzde yüzde 1,4'e değiştirildi. Söz konusu oranlar, 3 ay önce güncellenen DEG'de sırasıyla yüzde 1,5 ve 1,7 olarak belirtilmişti.

IMF ekonomistleri, ayrıca Çin'in 2019 büyüme beklentisini, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye çekti. Ülkeye yönelik bu yılki büyüme beklentisi ise yüzde 6,6 olarak teyit edildi.

Rusya'ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1,7'de sabit bırakılırken, gelecek sene için yüzde 1,5'ten yüzde 1,8'e yükseltildi.



- Türkiye'nin büyüme beklentileri de revize edildi



Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda bulunan birçok ülke gibi Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerini de aşağı çeken IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl için yüzde 3,5 ve gelecek yıl için yüzde 0,4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Bu oranlar, temmuz ayında güncellenen DEG'de sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 3,9 seviyesindeydi.



DEG'de, ayrıca Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi.



Buna göre, Türkiye'de tüketici fiyat endeksinin bu yılın sonunda yüzde 15 ve gelecek yılın sonunda yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kuruluşun işsizlik oranı tahminleri ise bu yıl sonu için yüzde 11 ve 2019 sonu için yüzde 12,3 olarak belirlendi.

Raporda, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yılın sonunda yüzde 5,7'e yükseldikten sonra gelecek sene yüzde 1,4'e gerileyeceği öngörüsünde de bulunuldu.