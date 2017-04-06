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IMF'den Yunanistan ve Ukrayna açıklaması

- IMF Basın Sözcüsü Rice: - “IMF’nin Yunan otoritelerin reform paketinde ilerleme sağlaması ve borcun hafifletilmesini içeren iki ayaklı perspektifi değişmedi” - “Prensip olarak, her şey planladığı gibi giderse bu yıl üç değerlendirme daha yapabiliriz. Bu Ukraynalı otoritelerin reformları zamanında hayata geçirmesine bağlı…Değerlendirmelerin tamamlanması, bu yıl içinde 4,4 milyar doların daha serbest bırakılmasını sağlayabilir”

IMF'den Yunanistan ve Ukrayna açıklaması

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Basın Sözcüsü Gerry Rice, Yunanistan ve Ukrayna’ya yönelik açıklamalarda bulundu.

Rice, Washington’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunanistan’a yönelik müzakarelerde ilerleme sağlanmasına karşın önemli fikir ayrılıklarının giderilemediğini belirten Rice,“IMF’nin Yunan otoritelerin reform paketinde ilerleme sağlaması ve borcun hafifletilmesini içeren iki ayaklı perspektifi değişmedi.” dedi.

Rice, borç hafifletilmesinin boyutunun ancak reform paketinin tamamlanmasıyla belirlenebileceğini vurgularken, IMF’nin kurtarma programına katılma kararını reform paketi ve borç hafifletilmesine yönelik detaylar netleşmeden veremeyeceğini bildirdi.

- "IMF, Syriza hükümetin değişmesini istiyor" iddiası

Bir gazetecinin IMF'nin katı tutumuyla Aleksis Çipras liderliğindeki "Syriza hükümetin değişmesini hedeflediği" iddialarının sorması üzerine Rice, "Herkes Yunanistan'ın büyümesini sağlayacak bir program için iyi niyetle çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

Rice, IMF'nin tüm üyelerine olduğu gibi Yunanistan'a en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını ve pozisyonlarının tamamen ülkenin yeniden kendi ayakları üstünde durmasına destek olacak güvenilir bir programın oluşmasına yönelik ekonomik analizlere dayandığını savundu.

- "Ukrayna bu yıl 4,4 milyar daha alabili"

Rice, Ukrayna’ya yönelik kredi programına ilişkin şunları kaydetti:

“Prensip olarak, her şey planladığı gibi giderse bu yıl üç değerlendirme daha yapabiliriz. Bu Ukraynalı otoriterlerin reformları zamanında hayata geçirmesine bağlı…Değerlendirmelerin tamamlanması, bu yıl içinde 4,4 milyar doların daha serbest bırakılmasını sağlayabilir.”

IMF’nin Ukrayna için Mart 2015’te başlattığı 4 yıllık kredi programı çerçevesinde ülkeye şimdiye kadar toplam 8,4 milyar dolar finansman sağlandı. Ödemelerin 1 milyar dolarlık dördüncü dilimi bu hafta başında onaylanmıştı.

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IMF Basın Sözcüsü Gerry RiceKurtarma PlanıUkraynaYunanistan
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