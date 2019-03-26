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İMİB maden ihracatçılarını ödüllendirdi

- İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, işlenmiş doğal taş ve blok doğal taş kategorilerinde en çok ihracat yapan 10 firmayı ödüllendirdi - İMİB Başkanı Aydın Dinçer: - "Madencilik sektörü çok ciddi istihdam, iş gücü ve bir ekonomik kaynak olarak görülmelidir"

İMİB maden ihracatçılarını ödüllendirdi
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İZMİR (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), işlenmiş doğal taş ve blok doğal taş kategorilerinde en çok ihracat yapan 10 firmayı ödüllendirdi.

İzmir'de bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, maden ihracatının ekonominin lokomotifi olduğunu ve bu nedenle özel önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Doğal taş ürününün yapı malzemesi, mimari bir obje olduğunu aktaran Dinçer, "Pazarlama yönünde faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve bunları daha da ileriye taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlara ulaşmak için sektörel ticaret heyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu sektörel ticaret heyetlerinde adım atmadığımız ve gitmediğimiz ülke bırakmamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dinçer, fuarlarda Türk taşını tanıtmak ve daha iyi pazar payı almak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Madencilik sektörü çok ciddi istihdam, iş gücü ve bir ekonomik kaynak olarak görülmelidir. Üretim için bizlere teşvik, izin süreçlerinin daha kısa olması, ruhsat izinlerimizin daha hızlı, orman izinlerimizin daha yoğun ve çabuk, çevre izinlerimizin daha hızlı verilmesi madencilik sektörünün önünü açacak. Denizcilik sektörüne uygulanan akaryakıtta ÖTV alınmamasının madencilik sektörüne de uygulanması gerekiyor. Çok ciddi anlamda katkı istihdam sağladığımız ve çıkarılan her maddenin Türk sanayisinin ham maddesi olduğu gerçeğiyle hareket edilirse ÖTV ve akaryakıt desteğinin de çok ufak bir destek olduğu ortaya çıkacaktır."

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Uğur Salih Uçar da Çin ve Amerika arasında yaşanan ticaret savaşlarının fırsata çevrilebileceğini belirterek, güçlü bir ekonomi için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ihracatçılara çok teşekkür etti.

Konuşmaların ardından işlenmiş doğal taş ve blok doğal taş kategorilerinde en çok ihracat yapan 10 firmaya ödülleri verildi.


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İstanbul Maden İhracatçıları BirliğiIzmirödül Töreni
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