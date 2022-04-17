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İMİB'te seçimi Rüstem Çetinkaya kazandı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde seçimi 368 oy alan Rüstem Çetinkaya ve ekibi kazandı. Çetinkaya geçmiş dönemde TİM’de sektör konsey üyesi olarak çok önemli çalışmalara imza atmıştı.

İMİB'te seçimi Rüstem Çetinkaya kazandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki birlik seçimlerinde sonucu en çok merak edilen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) sonuç belli oldu. İMİB’te seçimi 368 oy alan Rüstem Çetinkaya ve ekibi kazandı. Seçimi kaybeden mevcut başkan Aydın Dençer ve ekibi ise 270 oy da kaldı

Seçimi kazanarak başkan olan Rüstem Çetinkaya geçmiş dönemde TİM Sektörler Konseyi Üyesi olarak çok etkin bir çalışma yapmıştı.

Çetinkaya sektör için devletin en tepesine çözüm önerileri sunmuş ve şu görüşleri dile getirmişti:

“İlk önerimiz; Ruhsat güvenliği. Ruhsat güvenliği, sağlam temelleri olan bir olgu olarak yeni yasada yerini almalı. Yasa maddeleri düzenlenirken bu esasa göre düzenlenmeli. Maden ruhsatları mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulmalı. Diğer bir önerimiz ise; Maden yatırımcısı, mevcut yasaları göz önünde bulundurarak fizibilite çalışmaları yapıyor. Ancak yasadaki aleyhte değişiklikler bu fizibiliteleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum yatırım ortamı bakımından sorun teşkil edebilir. Buna yönelik bir düzenleme gelebilir. Üçüncü önerimiz ise; Maden ruhsatları izinleri için tek adres Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı MAPEG olmalı. Son önerimiz ise; Maden ruhsat izinleri güvenlik soruşturması süreçleri uzun sürüyor. Bu süreçlerin mümkün ise bir miktar daha hızlandırılmasını arz ediyoruz.”

Çetinkaya hedeflerinin Türk mermerinin algısını daha yukarılara çekmek olarak ifade etmişşti.

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İstanbul Maden İhracatçıları BirliğiRüstem ÇetinkayaİMİBTİM
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