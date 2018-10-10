ANKARA (AA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genişletilmiş Türkiye Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, konfederasyon genel merkezindeki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yapı ve inşaat alanında faaliyet gösteren yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticilerinin toplantıda yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin dış kaynaklı entrikalarla karşı karşıya olduğu zor bir dönemden geçtiğini belirten Tellioğlu, "Böyle bir dönemde Sayın Bakanımızın sektörün sorunlarını dinleme anlamında teşrif etmeleri bizim için önemli." dedi.

Toplantı, Tellioğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.