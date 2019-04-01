ANKARA (AA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "Ülkemizi tekrar kalkındırma zamanı gelmiştir. Zaman, seçimin gerginliklerini unutma, ülkemiz ekonomisini kaldığı yerden kalkındırma zamanıdır." ifadesini kullandı.

Tellioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimleri geride bırakan Türkiye'nin kalkınma hamlelerini kaldığı yerden sürdürmesinin önemine işaret eden Tellioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkeye hizmet etmeye, kalkındırmaya yönelik daha çok çalışılması gerekiyor. Bizler iş alemi olarak bu süreci bugün itibarıyla başlatıyoruz. Ülkemizi kaldığımız yerden tekrar kalkındırma zamanı gelmiştir. Zaman, seçimin gerginliklerini unutma, ülkemiz ekonomisini kaldığı yerden kalkındırma zamanıdır. Tüm dış güçlere ve şer odaklarına karşı birlik ve beraberlik olma zamanıdır. Devletimize, birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkma zamanıdır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize güzel bir gelecek oluşturmasını diliyorum."



