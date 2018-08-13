İMKON'dan üyelerine

ANKARA (AA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Türkiye'nin, güçlü ve dinamik ekonomisi ve milli duruşu ile kendisine yönelik saldırıların üstesinden geleceğini belirterek, "Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin yaptırım kararlarının döviz kurlarında yarattığı hareketliliğin geçici ekonomik spekülasyonlara sebep olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin güçlü ve dinamik ekonomisi ile milli duruşunun ekonomik saldırıların üstesinden geleceğine işaret eden Tellioğlu, "Üyelerimize çağrı yapıyoruz. Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tellioğlu, dolar kuru üzerinden ABD'nin Türkiye ekonomisini baskı altına alma çabalarını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, inşaat sektörü olarak ülke ve millet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi yaklaşımını da desteklediklerini belirten Tellioğlu, "Bütün bu söylemlerin başarıyla uygulanmasının yolu, reel sektörün gerçek temsilcisi sivil toplum örgütlerinin sesine güçlü bir şekilde kulak verilmesiyle mümkün olacaktır." açıklamasında bulundu.