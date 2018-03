İndeks Bilgisayar'dan rekor başarı, tarihi kâr 30 yıla yakın bir süredir Türk bilişim sektöründe “Geleceğin teknoloji dağıtım grubu” vizyonuyla hareket eden ve hâlen 150'den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup, 2017 mali sonuçlarını ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı. 2017 yılı net kârını 156 milyon TL olarak açıklayan İndeks Bilgisayar, tarihi bir başarıya imza attı.

Index Grup'un 2017 mali sonuçlarını ve 2018 yılı hedeflerini açıkladığı basın toplantısında açılış konuşmasını Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yaptı. Bilecik, konuşmasında teknoloji endüstrisinin ülke geleceği için stratejik önemine dikkat çekerken, Index Grup'un teknoloji kulvarının ülke gündemine yerleşmesi için 30 yıla yakın bir süredir emek ve katkı sunduğunu vurguladı. Bilecik, Index Grup'un yıllardır sürdürdüğü başarılı grafik için çalışanları ve iş ortaklarına da teşekkür etti.



Bilecik'in açılış konuşmasının ardından sözü alan Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu, bilişim sektörünün ve grubun 2017 yılını değerlendirdi. Hedefledikleri 2023 vizyonuna her yıl daha fazla yaklaştıklarını vurgulayan Kayalıoğlu, “Index Grup olarak son beş yılda attığımız adımlar ve yaptığımız yatırımlar hem şirketler bazında hem de grup olarak ciro ve kârlılık anlamında istediğimiz büyümeye ulaşmamızı ve rekabette öne çıkmamızı sağladı. Ayrıca hem üretici hem de müşteri olarak grup ekosistemimize yeni ve farklı sektörlerden iş ortaklarının katılımı da söz konusu oldu. Yatırımcıların beklentilerini karşılayabilmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi. Kayalıoğlu, teknoloji ürünleri alanında faaliyet gösteren 3'ü halka açık, toplam 6 şirketi bünyesinde bulunduran Index Grup'un 2017 yılında yüzde 25 büyüme gerçekleştirerek net satışlarını 4 milyar 314 milyon TL'den 5 milyar 398 milyon TL'ye çıkardığını belirtti.



“Sektördeki gelişmeleri öngören stratejik adımlarımızla büyüyoruz”

Kayalıoğlu yaptığı değerlendirmede, “Hâlihazırdaki işlerimizin yanı sıra portföyümüze grup şirketlerimizden Artım Bilişim'le birlikte bulut bilişim çözümleri, büyük veri çözümleri ve nesnelerin interneti gibi alanları ekliyoruz. Böylece katma değerli bu ürünlerimizi yurtdışında başta Azerbaycan olmak üzere Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'daki kurumsal müşterilerimize ulaştırarak Orta Asya'daki tecrübelerimizi artıracağız” diye konuştu. Index Grup olarak telekom sektöründeki potansiyeli rekabetten önce keşfettiklerini vurgulayan Kayalıoğlu, “Sektördeki gelişmeleri öngören stratejik adımlarımız sayesinde ‘Karlı, verimli ve büyüyen Index Grup' mottomuza bağlılığımızı sürdürüyor ve büyüyoruz” dedi.



Index Grup'un 2018'de hedefi: 6 milyar 358 milyon TL

Index Grup'un 2018 yılındaki hedeflerini paylaşan Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi Salih Baş ise şunları söyledi: “2023'te teknoloji kulvarında Avrupa'nın en büyük beş teknoloji distribütöründen biri olma yolunda hızla ilerliyoruz. ICT birleşmesiyle birlikte teknolojinin yeniden şekillendiği bir döneme girdik. Bu değişim gelecek 5-10 yılda teknoloji ve pazarın gideceği yerin daha net bir biçimde görülmesini ve beklentilerin yeniden gözden geçirilmesini beraberinde getirdi. Artık yapay ve öğrenebilir zekâ, robot teknolojisi, 3D yazıcılar, sanal gerçeklik ve sürücüsüz araçlar gibi pek çok yeni kavramdan bahsediyoruz. Bu değişim ve dönüşüm süreci, bizim gelecek için hangi alanlara daha fazla yatırım yapmamız gerektiğinin işaretlerini şimdiden vermeye başladı. Grubun her alanda büyümesi için plan ve yatırımlarımızı pazarın gelişimi ve beklentilerine uygun olarak şekillendirmeye devam edeceğiz. İş ortaklarımız ile son kullanıcılara kaliteli hizmet ve yenilikçi çözümler sunarak önümüzdeki yıllarda da kârlılığımızı koruyup satışlarımızı artırmayı ve yükselişimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Index Grup olarak 2018 yılındaki satış hedefimizi 6 milyar 358 milyon TL olarak belirledik.”



Telekom mobil ürünler pazarının toplam Türkiye tüketici teknolojisi pazarının yüzde 40'ını oluşturarak her geçen gün büyümeye devam ettiğini hatırlatan Baş, pazardaki iniş çıkışlara ve Datagate AŞ'nin mobil ürünler pazarında küçük bir daralma yaşanmasına rağmen elde ettiği olumlu sonuçları da değerlendirdi. Baş, Datagate AŞ'nin 2018 satış hedefini 1 milyar 896 milyon TL olarak açıkladı.



Salih Baş'ın ardından sözü devralan İndeks Bilgisayar AŞ Genel Müdürü Banu Sürek, 2017'yi başarıyla sona erdirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. İndeks Bilgisayar AŞ olarak 2017 yılında Samsung CE (Tüketici Ürünleri) beyaz eşya, kahverengi eşya ve klima ürünlerinin Marmara Bölgesi dağıtıcılığına adım atarak tüketici elektroniği segmentine yöneldiklerini ifade eden Sürek, 2018 yılında da yine önemli dağıtım anlaşmalarıyla büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Sürek, İndeks Bilgisayar'ın 2018 satış hedefinin 3 milyar 296 milyon TL olduğunun altını çizdi.



Index Grup 2018'de de büyümesini sürdürecek

2017 yılında iş ortaklarının da büyük katkısı ile Index Grup bünyesinde yer alan İndeks Bilgisayar AŞ (INDES), Datagate Bilgisayar AŞ (DGATE), Despec Bilgisayar AŞ (DESPC), Neteks İletişim Ürünleri AŞ, Artım Bilişim AŞ ve Teklos Lojistik AŞ'nin ürettikleri bilançolar ile kendi kulvarlarında liderliklerini güçlendirdiklerini ifade eden Index Grup yöneticileri, 2018'de de yakaladıkları bu büyüme performansını koruyacaklarını vurguladılar.



Rakamlarla Index Grup Şirketleri:

İndeks Bilgisayar

• 2017 yıl sonu sonuçlarına göre konsolide net satış gelirlerini yüzde 24 artırarak 3 milyar 794 milyon TL'den 4 milyar 720 milyon TL'ye çıkardı.

• 2016 yılı itibariyle 156 milyon TL olan brüt kâr rakamı 186,4 milyon TL'ye yükseldi.

• Faaliyet giderlerinin net satışlara oranı 2016 yılında yüzde 1,68 iken 2017 yılında yüzde 1,56 olarak gerçekleşti.

• 2016 yılında 52 milyon TL olan konsolide net kârını 3'e katlayarak, 155,5 milyon TL'ye çıkardı.

• 2018 yılı hedefi yüzde 19 büyüme ile 5 milyar 638 milyon TL olarak belirlendi.



1989 yılında kurulduktan sonra dünyanın önde gelen birçok teknoloji firması ile Türkiye distribütörlüğü bazında anlaşmalar imzaladı. Şirket halen 100'ün üzerinde dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapıyor. İndeks'in dağıtımını yaptığı markalar arasında Apple, HP, IBM, Lenovo, Intel, Asus, LG, Microsoft, Samsung CE, Epson, Canon, Fujitsu, Kingstone gibi markalar bulunuyor. İndeks



Bilgisayar, “INDES” koduyla 2004 yılı haziran ayından bu yana BIST'de işlem görüyor.



Datagate Bilgisayar

2006 yılının şubat ayında halka arzı gerçekleşen Datagate Bilgisayar'ın;



• 2017 yılı net satış geliri 1 milyar 583 milyon TL olurken şirket, 2018 yılı net satış hedefini 1 milyar 896 milyon TL olarak belirledi.



1992 yılında kurulan, 2001 ve 2003 yıllarındaki yatırımlarla yüzde 85'i (halka arz sonrası yüzde 59,24'ü) İndeks Bilgisayar tarafından satın alınan Datagate Bilgisayar AŞ; başta İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Antalya ve Konya olmak üzere 16 ili kapsayan bölgede Türk Telekom bayilerine münhasıran, akıllı telefon, tablet, aksesuar, kontör (sanal TL) ve sim kart tedarik etmektedir. Datagate'in dağıtımını yaptığı markalar arasında Apple, Samsung, LG, Lenovo, Huawei, ZTE, Sony, HTC, General Mobile ve Vestel gibi markalar bulunuyor. Şirket, Şubat 2006'dan bu yana BIST'de işlem görüyor.



Despec Bilgisayar

1995 yılında kurulan Despec Bilgisayar, tamamen tüketim malzemeleri alanında faaliyet gösteriyor. Konusunda en büyük sermayeye sahip şirketin temeli, grubun ana şirketi olan İndeks Bilgisayar'ın tüketim malzemeleri alanından ayrılmasıyla ortaya çıktı.

• Şirketin 2017 yılı net satış gelirleri 261 milyon TL'ye ulaşırken 2018 yılı net satış hedefi ise 285 milyon TL olarak açıklandı.



2010 yılında halka arz edilen Despec Bilgisayar'ın dağıtımını yaptığı markalar arasında HP, Samsung, IBM, Canon, Lexmark, Targus, OKI, Trust ve Jabra gibi birçok dünya devi bulunuyor. Şirket, Aralık 2010 tarihinde hisselerinin yüzde 39,35'lik kısmını halka açtı.



Neteks

1996 yılında kurulan ve 2001 yılında Index Grup bünyesine giren Neteks, ağ ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.



• Neteks'in 2017 yılı net satış geliri 330 milyon TL, 2018 net satış hedefi ise 402 milyon TL.



Neteks ağ ve iletişim teknolojileri alanındaki ürünlerde Cisco Systems, Juniper, HP Enterprise Aruba Networking, Avaya, HCS, Panduit, A10 ve Jabra gibi büyük teknoloji devlerinin distribütörlüğünü yapıyor. Ürün satışının yanı sıra projelendirme ve uygulama konularında da iş ortaklarına yol gösteren şirket, Temmuz 2007'den bu yana iletişim ağı, güvenlik, mobilite ve yakınsama ürünlerinde dünya liderlerinden biri olan Westcon Group ile yüzde 50-50 ortaklık yürütüyor.



Artım Bilişim

2003 yılında İstanbul'da kurulan Artım Bilişim AŞ, dağıtımını üstlendiği katma değerli distribütörlükler ile bilişim teknolojileri endüstrisindeki lider firmalardan olmayı amaçlıyor.



• Artım'ın 2017 yılı net satış geliri 366 milyon TL oldu. 2018 net satış hedefi ise 444 milyon TL olarak açıklandı.



Özellikle katma değerli ürünler ve servislerle iş ortaklarının ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen Artım, İstanbul ve Ankara'daki ofislerinde faaliyet gösteriyor. Artım Bilişim 2011 yılından itibaren Index Grup güvencesi ve gücü altında faaliyetlerine devam ediyor.



Artım katma değerli ürünlerde Oracle, IBM, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo DCG, Fujitsu, Honeywell-Intermec, Zebra ve Panasonic gibi üreticilerin distribütörlüğünü yapıyor.



Teklos

Index Grup bünyesinde lojistik hizmeti veren Teklos AŞ 2018 yılında Index Grup'un yanı sıra teknoloji endüstrisindeki diğer firmalara da daha yoğun hizmet vererek faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor.