Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon bilim Foça
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

İnegöl'de patates hasadı başladı

- Patates üretiminde önde gelen ilçede yaklaşık 40 bin tonluk rekolte bekleniyor

İnegöl'de patates hasadı başladı

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasat başladı.

İnegöl'de sözleşmeli ekilen patatesin kilogramı 63 kuruştan, bireysel olanların kilogramı ise 2 liradan sökülüyor.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bir patates tarlasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İnegöl ve Afyonkarahisar gibi üretim merkezlerinde yapılacak hasatla birlikle piyasaya giren ürün miktarının artacağını ve fiyatların düşeceğini söyledi.

Bu yıl İnegöl'de 6 bin dönümü sözleşmeli, 4 bin dönümü bireysel olmak üzere 10 bin dönümde patates ekimi yapıldığını belirten Çelik, "Bu yıl yaklaşık 40 bin tonluk rekolte bekleniyor. Sözleşmeli patatesin kilosu 63 kuruş, bireysel ekilen ise 2 liradan sökülüyor. Patatesin fiyatının halen yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün 2 liradan tarladan çıktıktan sonra tüketicinin sofrasına 3-4 liradan gelecektir." dedi.

İnegöl'de 2-3 bin dönümde de soğan üretildiğini dile getiren Çelik, "Soğan da bu sene para yapıyor. Bu sene patates adına mutluyuz. Allah çiftçilerimize bereketli dönemler yaşatsın. İklimler değişti, halen buğday hasadına başlayamadık. Yağışlar yaz ayına kayınca, hasat dönemleri de ötelendi. Kiraz da bu sene para yapmadı." diye konuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölPatates
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5