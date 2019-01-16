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INFINITI QX Inspiration Concept'e en iyi konsept ödülü

- Detroit Otomobil Fuarı’ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl “en iyi konsept otomobil” ve en iyi iç mekan” ödüllerini INFINITI QX Inspiration Concept’e verdi

INFINITI QX Inspiration Concept'e en iyi konsept ödülü
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İSTANBUL (AA) – INFITNITI, Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıttığı QX Inspiration Concept ile “en iyi konsept otomobil” ve “en iyi iç mekân” ödüllerini kazandı.

Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve Detroit Otomobil Fuarı’ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl “en iyi konsept otomobil” ve en iyi iç mekân” ödüllerini INFINITI QX Inspiration Concept’e verdi. Model ayrıca “en yenilikçi renk, grafik ve materyal” kullanımı ödülünü de kazandı.

Otomotiv üretiminde yer alan otuz baş tasarımcının oylarıyla verilen Eyeson Design Awards, yedi farklı kategoride veriliyor. Verilen bu ödül tasarımların endüstri liderleri tarafından onaylanması olarak değerlendiriliyor.

INFINITI’nin Detroit’te sergilediği QX Inspiration Concept, dört tekerlekten çekiş sistemiyle elektrik motorunu bir araya getiren bir SUV olmasının yanında markanın gelecek vizyonunu da gösteriyor. İç tasarımında geleneksel teknikler kullanılan QX Inspiration Concept de Japon duygusallığından ilham alan el yapımı materyaller kullanılmış.

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Detroit Otomobil FuarıEyesOnDesignINIFINITI QX
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