Infiniti'den Prototype 9

İSTANBUL (AA) - Infiniti, dünyanın en prestijli otomobil buluşmaları arasında gösterilen 2017 Pebble Beach Concours d'Elegance'da, retro bir yarış aracı prototipi "Prototype 9"u sergileyecek.

Infiniti açıklamasına göre, motorsporları tarihinin ilk dönemlerindeki "cesaret ve yaratıcılıktan" ilham alınarak tasarlanan tek kişilik Prototype 9, Infiniti'nin sadece öncü tasarımlarına atıfta bulunmayacak, aynı zamanda markanın "çığır açan" inovasyonlarına da vurgu yapacak.

Yüzlerce ustanın "elleri ve ruhlarıyla" ürettiği Infiniti Prototype 9, markanın tasarım geçmişini, geleceğin gelişmiş elektrikli motor teknolojisiyle birleştiriyor. Tamamen elektrikli olan Infiniti Protoype 9'da daha önce hiçbir seri üretim otomobilde bulunmayan 30 kWh'lık yüksek voltajlı bir lithium-ion batarya kullanılıyor.

148 HP güç ve 320 Nm tork değeri sunan Infiniti Protoype 9, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlıyor. Tek oranlı bir şanzımana sahip olan araç, yüksek tempolu pist koşullarında kullanıldığında 20 dakikalık bir menzil sunuyor.

Çelik merdiven şasi üzerine kurulan Infiniti Protoype 9'un gövde panelleri de benzer şekilde elde üretilen çelik panellerden oluşuyor. Infiniti'nin karakteristik radyatör ızgarası, ön çamurluklarındaki köpek balığı yüzgeçleri, tek parçalı ön kaputu ve arkaya doğru gergin çizgileriyle Protoyope 9 "muhteşem" bir tasarıma sahip. 4 bin 330 mm uzunluğundaki Protoyope 9, bin 820 mm genişliğinde ve sadece 910 mm yüksekliğinde. Aracın boş ağırlığı da sadece 890 kilogram.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Infiniti Tasarım Başkanı Alfonso Albaisa, Prototype 9 ile ilgili fikrin nasıl ortaya çıktığına ilişkin, "Japonya'nın güneyinde, çalıların arasında, tüm gözlerden uzak şekilde, 70 yıl saklı kalmış bir yarış otomobili bulsaydık; ne yapardık? İlk Japon GP'sinde yarışan otomobillerin tutkusu, günümüz Infiniti tasarımı ve teknolojisiyle nasıl bir araya gelirdi? Bu buluşumuz nasıl gözükürdü?" ifadelerini kullandı.

2017 Pebble Beach Concours d'Elegance, 17-20 Ağustos'ta Kaliforniya'da düzenlenecek.