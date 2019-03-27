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ING Bank, Baba Sahne'de tiyatroseverlerle buluşuyor

- ING müşterileri, Baba Sahne'nin yapımını üstlendiği tüm oyunları nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle izleyebilecek

ING Bank, Baba Sahne'de tiyatroseverlerle buluşuyor
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İSTANBUL (AA) - ING Bank, sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un iki yıl önce kurduğu Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne'nin ana sponsoru oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren ING Bank, müşterilerini Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatroya bir adım daha yaklaştırmak için hayata geçirdiği önemli bir iş birliğini duyurdu.

Sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma misyonuyla hareket eden banka, açıldığından bu yana şehrin kültür sanat hayatında önemli bir yer edinen Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde duyurulan iş birliği kapsamında, ING kart sahipleri, bankanın reklam yüzü olan Ozan Güven’in Günay Karacaoğlu ile başrolü paylaştığı "Don Kişot’um Ben" oyunu da dahil olmak üzere Baba Sahne yapımı tüm oyunları nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle seyredebilecek.

ING Bank Türkiye’nin de içinde bulunduğu ING Grubu, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde başlattığı çeşitli destekler ve iş birlikleri ile sanatı ve sanatçıları desteklemeyi sürdürüyor. Grubun destek verdiği programlar ve etkinlikler arasında dünyanın en önemli eserlerine ev sahipliği yapan müzeler, genç yetenekleri destekleyen eğitim programları ve pek çok yerel kültür sanat etkinliği bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Baba SahneING Bank
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