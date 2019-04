ING Bank ve TİM'den işbirliği

Türkiye ekonomisinin itici gücü ihracatçıların dış ticaret seferberliğinde önlerini açacak bu protokolle; 12, 24 ve 36 ay vadeli sabit oranlı Euro bazlı kredi imkanı sağlanacak. Protokolle ayrıca TİM üyeleri fuar katılımlarında avantajlı koşullarda kredi kartı kullanarak taksitli işlem yapabilecek ve birçok dijital hizmetten de ücretsiz faydalanabilecek.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank ile Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden ihracatçılara çok avantajlı bir destek paketi sunmak üzere iş birliği protokolü imzaladı. TİM Başkanı İsmail Gülle ve ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay‘ın imzaladığı protokol ile ihracatçıya Euro bazında çok uygun faiz oranlarında kredi imkanı sunulurken, birçok dijital hizmet de ücretsiz sağlanacak. Paket dahilinde sunulan sabit faizli ve rekabetçi fiyatlı nakit ihracat kredilerinde ihracatçılardan hiçbir komisyon ve masraf da alınmayacak.

İsmail Gülle: “Avantajlı koşullarda kredi imkânı ve fuar katılımlarının düşük maliyetlerle taksitlendirilmesi, ihracatçılarımıza önemli katkı sağlayacak”

Protokolün imza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar, ihracatın finansmanı anlamında birçok anlaşma ve protokole imza attık. Sizlerin karşısına her çıktığımızda ekonomimiz için, ihracatçımız için güzel haberler verdik, vermeyi de sürdüreceğiz. Bugün bu güzel haberlere bir yenisini daha ekliyoruz. İhracat, deyim yerinde ise küresel ticaretin er meydanı, ekonomimizin dinamosu. Finansmana erişimin küresel ölçekte gittikçe daha pahalı ve zor hale geldiği günümüz koşullarında atılan her adım gerek ekonomimiz, gerekse ihracatımız için çok büyük önem arz ediyor. Bizler de ülkemizin yüzünü güldüren ihracatçılarımıza finansman anlamında katkı sağlayacak çalışmalara son hızla devam ediyoruz. Zira ihracatçılarımız tüm gücünü enerjisini üretime, satışa aktarmalı; işe giderken finansmanı, parayı düşünmemeli. Buradan hareketle, bugün ING Bank ile imzaladığımız protokol, ihracatçılarımıza daha uygun koşullar oluşturmak için attığımız önemli bir adım. Söz konusu protokolümüz, TİM üyelerimize; nakdi ve gayri nakdi krediler, hazine işlemleri, dijital bankacılık, ihracat-ithalat bankacılık işlemleri, nakit yönetimi işlemleri başlıklarında önemli avantajlar sağlayacak. Protokol kapsamında ihracatçılarımıza, sabit oranlı ve indirimli döviz kredisi avantajının sunulmasının yanı sıra, hayata geçecek bir başka uygulamayı da sizler ile paylaşmak isterim. İhracatçılarımız fuar katılım ödemelerini TL veya Euro bazında çok özel faiz oranları ile kredi kartı kullanarak veya kredili hesaptan ödeyerek, 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Özellikle TL bazında % 11,63 faiz oranı, son derece cazip bir oran. Bu vesile ile ING Bank’a TİM olarak “dış ticaret fazlası veren Türkiye” misyonumuza katkıları nedeniyle teşekkür ederim. Protokolümüz 83 bin ihracatçımıza hayırlı olsun” dedi.



Pınar Abay: “İş birliğiyle, dış ticaret yapan firmaların ana bankası olmayı hedefliyoruz”



ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, “TİM ile imza attığımız ve pek çok avantaj barındıran işbirliğimizin etkisiyle, ING Bank olarak dış ticaret yapan firmaların ana bankası olmayı hedefliyoruz” dedi. İhracatın Türkiye ekonomisi için öneminin giderek arttığının altını çizen Pınar Abay, rekabetçi şartlarda sundukları Euro bazlı kredi paketi ile Türkiye ekonomisinin performansına da olumlu katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.



“Bu yıl Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 10 ülkenin 8’inde ING Grubu’nun faaliyet gösteriyor olması da global gücümüzün ihracatçılara sağlayacağı katkıya işaret ediyor” ifadesini kullanan Abay, sektör bağımsız tüm TİM üyelerini kapsayan protokol ile ilgili detayları şöyle anlattı: “İşbirliğimiz; ihracatçılar için iki temel avantaj getirecek: Öngörülebilir maliyet ve rekabetçi fiyat. Firmalarımız öngörülebilir bir maliyetle hareket edebiliyor olacaklar, çünkü 12, 24, 36 ay vadeli sabit Euro oranından kredi vermeyi taahhüt ediyoruz. Tahsilat süreleri ihracatçımızın önünü kesmesin diye iki farklı kredi daha tasarladık. İsteyen ihracatçımız yine aynı oranlarla 3 ayda 1 eşit taksitli, isteyen ihracatçımız ise 6 ayda 1 eşit taksitli Euro kredi kullanabilecek. Rotatif İhracat Kredisi ile de yine ihracatçımıza 12 ayda yüzde 2.25 gibi rekabetçi ve esnek bir Euro finansman imkanı sunuyoruz.”



“Dijital bankacılıkta indirim ve muafiyetler sağlıyoruz”



Pınar Abay, ihracatçıların dijitalleşme yolculuğunda da onların yanında olmayı hedeflediklerini, protokolle dijital bankacılıkta EFT ile havale işlemlerinden ve ihracat bankacılık işlemlerinden masraf alınmayacağını, muafiyetlerin yanı sıra dijital bankacılığa özel indirimler de uygulayacaklarını açıkladı. Abay, “Yine bu protokolle ihracatçılara özel ING POS'ta kredi kartına 12 taksit imkanı sunuyoruz, burada da oranlarımızın çok rekabetçi olduğunu vurgulamak isterim” ifadesini kullandı. Abay, ING Bank’ın sahip olduğu teknolojik üstünlükler sayesinde ihracatçıların taleplerine çok hızlı geri dönüş olacağını da vurguladı.