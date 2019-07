ING'liler, yakında ING ATM'si yoksa tüm ATM'lerden para çekebilecek

ING Türkiye'nin Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile bir kilometre yakınında ING ATM’si bulamayan müşteriler, bin TL’ye kadar ücretsiz para çekme fırsatından yararlanabilecek.



ING'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren banka, yakınlarında bir ING ATM’si olmayan müşterileri için tüm ATM’lerden masrafsız nakit çekme imkanı sunan bir uygulama başlattı.



Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING Mobil’de Şube ATM Bulucu’ya giriş yaparak bir kilometre yakında ING ATM’si bulamayan ING müşterileri, yakınındaki diğer banka ATM’lerinden bin TL’ye kadar ücretsiz para çekebiliyor.



Kusursuz müşteri deneyimine sürekli yatırım yapan ING’nin uygulamasından faydalanmak için ING müşterilerinin ING Mobil’de konum erişiminin açık olması gerekiyor. ING Mobil’den Şube ATM Bulucu’ya girildiğinde bir kilometre yakında ING ATM’si bulunmuyorsa müşterilere ücretsiz ATM kullanım fırsatı otomatik olarak sunuluyor.



"ING, müşterisinin her zaman yanında"



Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşteri deneyimini iyileştirme açısından öncü bir çalışma olan Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING’nin ATM’si bulunmayan yerlerde de müşterilerinin yanında olduğunu belirtti.

ING Türkiye olarak gelişen teknolojilerle mobil bankacılığın sunduğu yeni fırsatları müşterileri için fark yaratacak uygulamalara dönüştürdüklerini kaydeden Gökgöz, "Kendisini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan ING Türkiye, sektörde yine öncü olacak bu uygulama ile ING ATM’sinin bulunmadığı yerlerde de müşterilerinin yanında. Bu uygulama ile müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefini destekliyoruz.



Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING Türkiye, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.