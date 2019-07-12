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ING'den emeklilere 900 liraya varan çift kat promosyon fırsatı

- ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz: - "ING Türkiye olarak emeklilerimize çift kat promosyon fırsatı sunuyoruz"

ING'den emeklilere 900 liraya varan çift kat promosyon fırsatı
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İSTANBUL(AA) - ING Türkiye, maaşını ING'ye taşıyan emeklilere sunduğu 450 TL nakit promosyon fırsatını, çifte katlayarak 900 TL’ye kadar yükseltti.

ING'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren banka, emekliler için çok avantajlı bir promosyon kampanyası başlattı.

Yaz dönemine özel sunulan kampanya kapsamında, emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere sunulan nakit promosyon miktarı ikiye katlanarak 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Kampanya, emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den almayı taahhüt eden ING müşterisi emekliler için geçerli olacak.

Bu kapsamda 450 TL nakit promosyon kazanan emekliler buna ek olarak 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 TL daha kazanıyor. ING’li emekli müşteriler, bir emekli arkadaşlarını ING’li yaparsa ayrıca ek 150 TL nakit promosyon daha elde ediyor. ING’li emeklilerin getirdikleri yeni emekli müşterilerin 3 yıl boyunca her ay emekli maaşlarını ING’den almayı taahhüt ettikleri kampanya kapsamında en fazla 5 emekli yönlendirmesi yapılabiliyor.

Nakit hediye, yönlendirilen emekli müşterinin ilk maaşının ödemesini takip eden ayın ilk haftasında ödeniyor. Ek olarak ING Mobil kullanmaya başlayan dijital emekliler artı 50 TL nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca ING’li emekliler tüm banka ATM’lerinden yapılacak para çekme işlemlerini adet sınırı olmaksızın ücretsiz yapabiliyor.


- "Bu fırsattan yararlanmaları için emeklilerimizi bekliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, çalışanlarının ve müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını sağlama vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, bu anlayışla emekliler için tasarlanan kampanyanın avantajlı ve rekabetçi şartları olduğunu vurguladı.

Gökgöz, "ING Türkiye olarak emeklilerimize çift kat promosyon fırsatı sunuyoruz. Kampanya 30 Ağustos’a kadar geçerli. Bu fırsattan yararlanmaları için tüm emeklilerimizi bekliyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerimizin nüfus cüzdanları ile şubemize gelmeleri ya da e-devletten banka seçimi yapmaları yeterli olacak." ifadelerini kullandı.

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EmekliIng Türkiye
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