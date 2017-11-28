Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren Bu seçim olur
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı

İngiliz bankaları şoklara karşı dirençli

- İngiltere Merkez Bankası: - "İngiliz bankalarına uygulanan stres testi, bankaların olası şoklara karşı sermaye pozisyonunu güçlendirmeye ihtiyaç duymadığını gösterdi"

İngiliz bankaları şoklara karşı dirençli

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) İngiliz bankalarının olası şoklara karşı dirençli olduğunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, İngiliz bankalarına uygulanan stres testinin sonucunda bankaların olası şoklara karşı sermaye pozisyonunu güçlendirmeye ihtiyaç duymadığı bildirildi.

Açıklama, İngiliz bankalarının 2008-2009 dönemindeki küresel ekonomik krizden daha güçlü bir krize bile karşı koyabilecek finansal pozisyona sahip olduğu vurgulandı.

Stres testinde İngiliz ekonomisinin resesyona girdiği, ortalama yüzde 4,7 daraldığı ve bankaların iki yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar sterlin hacminde kayba uğradığı bir senaryo esas alındı.

Bu senaryoya göre İngiltere’de faiz oranı yüzde 4,0’e kadar yükselirken, konut fiyatları yüzde 33 düşüş kaydediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BankaIngiltereLondraStres Testişok
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5