İngiliz bankaları şoklara karşı dirençli

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) İngiliz bankalarının olası şoklara karşı dirençli olduğunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, İngiliz bankalarına uygulanan stres testinin sonucunda bankaların olası şoklara karşı sermaye pozisyonunu güçlendirmeye ihtiyaç duymadığı bildirildi.

Açıklama, İngiliz bankalarının 2008-2009 dönemindeki küresel ekonomik krizden daha güçlü bir krize bile karşı koyabilecek finansal pozisyona sahip olduğu vurgulandı.

Stres testinde İngiliz ekonomisinin resesyona girdiği, ortalama yüzde 4,7 daraldığı ve bankaların iki yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar sterlin hacminde kayba uğradığı bir senaryo esas alındı.

Bu senaryoya göre İngiltere’de faiz oranı yüzde 4,0’e kadar yükselirken, konut fiyatları yüzde 33 düşüş kaydediyor.