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İngiliz çelik şirketinden hükümete mali destek talebi

- British Stell, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için İngiliz hükümetinden finansman talebinde bulundu

İngiliz çelik şirketinden hükümete mali destek talebi
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LONDRA (AA) - İngiliz çelik şirketi British Steel, İngiltere hükümetinden finansman talebinde bulundu.

Merkezi başkent Londra’da bulunan Greybull Capital’e bağlı olan çelik şirketi British Stell, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için İngiliz hükümetinden finansman talebinde bulundu.

Şirketin açıklamasında rakam verilmezken, İngiliz basınında şirketin hükümetten yaklaşık 75 milyon sterlin istediği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Brexit konusundaki belirsizlikler, British Steel’in tüm iş kolları için zorluklar oluşturuyor. Hissedarlarımızla nasıl ilerleyeceğimiz konusunda yapıcı görüşmeler yapıyoruz. Görüşmelerimiz şirket yatırım planlarını sürdürürken, Brexit kaynaklı meselelerine çözüm bulunması için ek bir paketin oluşturulmasını içeriyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere’nin ikinci büyük çelik üreticisi konumunda olan şirket, hali hazırda 4 bin 500 kişiyi doğrudan istihdam ediyor.

British Steel’in tedarik zinciri oluşturan diğer şirketlerinde ise toplam 20 bin kişi istihdam ediliyor.

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