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İngiliz denetim kurumundan dev perakende birleşmesine ret

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Sainsbury’s ve Asda’nın birleşmesine tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşılaşmasına neden olacağı gerekçesiyle onay verilmediğini duyurdu

İngiliz denetim kurumundan dev perakende birleşmesine ret
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LONDRA (AA) - İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşmesine onay verilmediğini açıkladı.
Denetleme kurumundan yapılan açıklamada geçen yılının nisan ayında birleşme kararı alan Sainsbury’s ve Asda’nın bu talebine, tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşılaşmasına neden olacağı gerekçesiyle onay verilmediği bildirildi.
Açıklamada, kurumun kararıyla İngiltere’de her iki perakende zincirinden alışveriş yapan milyonlarca tüketicinin haklarının korunduğu vurgulandı.
Geçen yılın nisan ayında Sainbury’s, ABD’li perakende devi Walmart’ın iştiraki olan indirimli perakende zinciri Asda ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu.
CMA geçen yılın ağustos ayında Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme kararına ilişkin incelemenin başlatıldığını, bu süreçte birleşme kararının tüketicilerin üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmayacağının değerlendirileceğini bildirmişti.
İngiliz basınında, daha önce birleşmenin 7,3 milyar sterlin (10 milyar ABD doları) karşılığında gerçekleştirildiği kaydedilmişti.
Sainbury’s’den geçen yılın nisan ayında yapılan açıklamada her iki perakende zincirine ait mağazaların kapatılmayacağı, işten çıkarmaların olmayacağı belirtilerek, birleşmenin ardından Asda’nın sahibi olan Wallmart’ın, yeni kurulacak şirkette yüzde 42 hisseye sahip olacağı bildirilmişti.
Birleşme ile Sainsbury’s’in toplamda 2 bin 800 mağaza ile İngiltere’nin süpermarket pazarının yaklaşık 31,4’lük kısmını tek başına kontrol eder duruma gelmesi planlanıyordu.

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