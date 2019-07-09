İngiliz dev Türkiye’den çekildi

İngiliz Sportingbet’e ait Superbahis’i 2011’de yaklaşık 125 milyon sterline satın alan dünya devi GVC, şimdi de Türkiye’deki operasyonunu sattı.



2017’de satış görüşmeleri gerçekleşti ve GVC, Türkiye’den çıktı.



Satış açıklamasını GVC Holdings Plc’nin CEO’su Kenneth Alexander açıkladı. Alexander, GVC’nin Türkiye birimini bir iş ortağına sattığını söyledi. Alexander, satışın geçen yıl tamamlandığını duyurdu. Açıklama ile birlikte GVC hisseleri yüzde 8.2 düşüş yaşadı.



Geçen yıl Türkiye’den çekilmeyi planlayan İngiliz Sportingbet’e ait Superbahis’i 2011’de yaklaşık 125 milyon sterline satın alan GVC, şimdi de Türkiye’den çıkmak için çalışma başlattığı, 175 milyon dolar için Ladbrokes ile görüştüğü bilgileri yer almıştı.