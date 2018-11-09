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İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

- İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,6 artış gösterdi

İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü
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LONDRA (AA) – İngiliz ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,6 artış gösterdi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 artış kaydetmişti. Son verilerle birlikte İngiliz ekonomisi çeyrek bazda 2016 yılının son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümeyi göstermiş oldu.

İngiltere'de yılın üçüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda ise yine beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 1,5 arttı.

Ülkede eylül ayında sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda değişim göstermezken imalat sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise 0,5 artış kaydetti.

ONS açıklamasında bu yılın üçüncü çeyreğinde büyüme verisinin bir önceki çeyreğe göre daha yüksek olmasına gerekçe olarak, mevsim normallerine göre daha sıcak geçen dönemde tüketici harcamalarındaki artış gösterildi.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ise büyüme verilerine ilişkin olarak, “Yüzde 0,6 seviyesindeki büyüme ekonomimizin gücünü vurguluyor. Herkes için işe yarayan bir ekonomi inşa ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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