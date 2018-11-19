Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Murat vali
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

İngiliz iş adamının gözü Kuzey Denizi'nin doğal gazında

- İngiltere'nin en zengin iş adamı Jim Ratcliffe'in sahibi olduğu uluslararası kimya sanayi şirketi Ineos'un, Kuzey Denizi'nde doğal gaz sahası satın almak için ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi

İngiliz iş adamının gözü Kuzey Denizi'nin doğal gazında
banner17

LONDRA (AA) - İngiltere'nin en zengin iş adamı Jim Ratcliffe'in sahibi olduğu uluslararası kimya sanayi şirketi Ineos'un, Kuzey Denizi'nde doğal gaz sahası satın almak için ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips ile temasta olduğu ifade edildi.

İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberinde, Sunday Times'ın 2018 en zenginler listesinde yaklaşık 21 milyar sterlinlik servetiyle ilk sırada bulunan Ratcliffe'in Kuzey Denizi'ndeki doğal gaz sahalarıyla ilgilendiği belirtildi.

Ratcliffe'in sahibi olduğu uluslararası kimya sanayi şirketi Ineos'un Kuzey Denizi'nde doğal gaz sahası satın almak için ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Ineos'un, anlaşmaya varılması halinde Kuzey Denizi'ndeki Clair sahasının yüzde 6,5'lik kısmını satın alabileceği, bunun yaklaşık değerinin ise 3 milyar dolar olduğu bildirildi.

Yakın zamanda İngiliz enerji şirketi British Petroleum, ConocoPhillips'ten hisse satın alarak Clair sahasındaki toplam hissesini yüzde 45,1'e yükseltmişti.

BP'nin tahminlerine göre, söz konusu sahada yaklaşık 7 milyar varil petrol eşdeğeri doğal gaz rezervi bulunuyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DOĞALGAZIngiltereJim RatcliffeKuzey DeniziPETROLZengin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1