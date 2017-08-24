"İngiliz konut ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama endişe verici"

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’de konut sektörü ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın ekonomik büyümeye ilişkin endişe yarattığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, “İngiltere’de konut ve tüketici harcamalarının büyümesinde devam eden yavaşlama, ekonomik büyüme görünümüne ilişkin temel endişeler arasında yer alıyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada İngiltere’de iş aktivitesi anketlerinin halen beş yıllık ortalama ile uyumlu olduğuna işaret edilirken ihracat odaklı imalat sektörünün de büyüme kaydettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yatırımcı algısı anketlerinin son beş yıllık ortalamaya yakın olduğu, özellikle temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sermaye harcamalarında daha istikrarlı bir görünümün dikkati çektiği kaydedildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat siparişlerinde dikkate değer bir artışın gözlemlendiğinin altı çizilen açıklamada dış ticarete ilişkin son verilere göre henüz geçen yıla kıyasla ihracatta fazlaca bir değişimin görülmediği belirtildi.

İngiliz ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde sadece yüzde 0,3 büyüme kaydettiğine dikkati çeken Moody’s Genel Direktörü Colin Ellis ise “Konut piyasası göstergeleri beş yıllık ortalamanın altında seyrediyor ve Avrupa Birliği (AB) referandumundan bu yana geriliyor. Beklentiler önümüzdeki aylarda konut sektörünün yavaşlamaya devam edeceğine işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

