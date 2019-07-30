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İngiliz otel grubundan çevreci adım

- InterContinental Oteller Grubu, plastik şişelerde yer alan şampuan, losyon gibi banyo ürünlerinin 2021 yılına kadar kullanımdan kaldırılmasına kadar verildiğini bildirdi

İngiliz otel grubundan çevreci adım
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LONDRA (AA) – Merkezi İngiltere’de bulunan InterContinental Oteller Grubu (IHG) , 2021 yılına kadar tüm otel odalarındaki plastik banyo ürünlerinin kullanımdan kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bünyesinde InterContinental, Regent Hotel, Crowne Plaza, Six Senses ve Holiday Inn gibi çok sayıda ünlü otel markasını bulunduran grup, 2021 yılına kadar 843 bin otel odasında plastik şişelerdeki şampuan, losyon gibi ürünlerin kullanılmamasına karar verildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan IHG Üst Yöneticisi Keith Barr, “Hükümetlerin liderlik etmediği alanlarda endüstri olarak kolektif şekilde öncü olmalı ve fark yaratmalıyız.” ifadesini kullandı.

Barr, IHG’nin bir sonraki hedefinin özellikle kahvaltı servislerinde kullanılan plastik tabak, çatal, kaşık ve bıçakların kullanımdan tamamen kaldırılması olduğunu belirtti.

InterContinental Oteller Grubu daha önce bu yılın sonuna kadar otellerinde plastik pipet kullanımının yasaklanacağını, “Six Senses” adlı otel zincirinde ise 2022 yılına kadar tedarik zincirinden plastik ürünlerin tamamen çıkarılacağını duyurmuştu.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace yetkilisi Fiona Nicholls konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Nasıl süpermarketlerde alışveriş yapan tüketiciler yanlarında kendi çantalarını götürüyorsa, otel misafirleri de kendi banyo malzemelerinin yanında götürebilir.” yorumunu yaptı.

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