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İngiliz otomotiv sektöründen Brexit uyarısı

- İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu Üst Yöneticisi Mike Hawes: - "Brexit anlaşmasına parlamentoda hayır oyu verilmesi bizi anlaşmasız ayrılık uçurumuna daha fazla yaklaştırdı. Bunun (anlaşmasız ayrılığın) otomotiv sektörü için etkileri yıkıcı olur"

İngiliz otomotiv sektöründen Brexit uyarısı
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LONDRA (AA) - İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Brexit anlaşmasına parlamentoda hayır oyu verilmesi bizi anlaşmasız ayrılık uçurumuna daha fazla yaklaştırdı. Bunun otomotiv sektörü için etkileri yıkıcı olur." ifadelerini kullandı.

SMMT’den yapılan açıklamada, Mike Hawes'in Brexit'e ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Hawes, şunları kaydetti:

"Brexit anlaşmasına parlamentoda hayır oyu verilmesi bizi anlaşmasız ayrılık uçurumuna daha fazla yaklaştırdı. Bunun otomotiv sektörü için etkileri yıkıcı olur. İngiliz parlamentosunda tüm taraflar böyle bir durumun oluşmaması (anlaşmasız ayrılık) için gerekli bütün mekanizmaları oluşturmalı ve geleceğimizi korumak için tüm alternatifleri değerlendirmeli. En büyük ve en önemli ticaret ortağımızdan anlaşmasız bir şekilde, herhangi bir geçiş süreci olmadan ayrılmamız sektörün büyük risk altına girmesine neden olur. Anlaşmasız ayrılıktan ne pahasına olursa olsun uzak durulmalı."

SMMT’nin bu ayın başında açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkedeki araç satışı 2008 yılından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. İngiltere’de geçen yıl satılan araç sayısı, 2017'ye göre yüzde 6,8 azalarak 2,36 milyona gerilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
IngiltereLondraSMMT
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