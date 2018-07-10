Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

İngiliz perakende zinciri 25 mağazasını kapatıyor

- Poundland’den yapılan açıklamada İngiltere’de toplam 25 mağazanın kapatılmasına ve 242 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi

İngiliz perakende zinciri 25 mağazasını kapatıyor

LONDRA (AA) – İngiltere’nin önde gelen indirimli satış mağaza zincirlerinden Poundland 25 mağazasının kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Mali sorunları nedeniyle geçen ay yönetimine kayyum atanan Poundland’den yapılan açıklamada İngiltere’de toplam 25 mağazanın kapatılmasına ve 242 kişinin de işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada satış görüşmelerinin sonunda alıcı bulunamaması durumunda şirketin geleceğine ilişkin olarak acil durum planları üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Poundland İngiltere genelinde toplam 355 mağazasında 5 bin 100 kişiyi istihdam ediyor.

2016-2017 döneminde toplam zararı yaklaşık 17,1 milyon sterline ulaşan şirket, perakende pazarında internet satışlarının artmasından, İngiliz sterlinindeki sert değer kayıplarından ve tüketicilerin talebindeki düşüşten olumsuz yönde etkilendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IngiltereLondraMağazaPerakendePoundland
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5