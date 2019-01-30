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"İngiliz şirketler anlaşmasız ayrılık hazırlığını artırıyor"

- İngiliz Sanayi Konfederasyonu Başkanı Carolyn Fairbairn: - “Şu an tek bir İngiliz şirketinin dahi anlaşmasız çıkışa ilişkin hazırlıklarını durdurmak gibi bir planı olduğunu sanmıyorum. Hatta hazırlıklarını artırdıklarını düşünüyorum"

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LONDRA (AA) - İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, İngiliz şirketlerin İngiltere’nin Avrupa Birlği’nden (AB) anlaşmasız ayrılma olasılığına karşı hazırlıklarını artırdığını belirtti.

CBI’dan yapılan yazılı açıklamada Başkan Carolyn Fairbairn'in görüşlerine yer verildi.

İngiliz şirketlerin olası anlaşmasız çıkışa ilişkin hazırlıklarını artırdığına dikkati çeken Fairbairn, İngiliz parlamentosunda dün yapılan önerge oylamalarının sonucunun İngiltere’de iş dünyasındaki endişe ve gerilimi daha da artırdığına vurgu yaptı.

Fairbairn, "İngiliz parlamentosunun anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmemesini öneren tavsiye nitleliğindeki önergesi parlamentonun çoğunluğu tarafından desteklenmesine rağmen, önerge anlaşmasız çıkışı masadan kaldırmıyor. Bir stratejiden ziyade bir temenni niteliğinde." yorumunu yaptı.

Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında İngiltere’nin AB’den çıkışı sonrasında sınır oluşturulması olasılığının halen yüksek olduğuna işaret eden Fairbairn, “Anlaşmasız ayrılık şu anda (İngiliz şirketler tarafından) yönetilebilir bir durum değil.” İfadesini kullandı.

AB referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım planlarını rafa kaldıran pek çok şirket, belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir bölümünü alternatif ülkelere kaydırmaya başladı.

Bunun son örneği, İngiltere'nin dünyaca ünlü ev aletleri markası Dyson'ın, geçen hafta açıkladığı, yönetim merkezini İngiltere'den Singapur'a taşıma kararı oldu. Şirket, daha önce, Singapur’da kuracağı bir tesis ile elektrikli otomobil üretimine başlayacağını, ilk aracın ise 2021 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurmuştu.

İngiltere’nin 182 yıllık feribot ve denizcilik nakliye şirketi P&O da geçen hafta, İngiltere’deki araçların kaydının Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Sony ise Avrupa operasyonlarının yönetim merkezinin Londra’dan Amsterdam’a taşınmasına karar vermişti.

İngiliz parlamentosu dün Başbakan Theresa May'in Brexit sürecine ilişkin desteklenmesini istediği teklifi kabul etti. Parlamento dünkü oylamada tavsiye niteliği taşıyan Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklifi de kabul etti.



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