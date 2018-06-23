İngiliz sofraları Türk markasının ürünleriyle donanıyor

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te kurulu bir firma, ev aksesuarı, mutfak ve banyo sektöründe her yıl ürettiği 4 milyon parçanın yüzde 65'ini ihraç ederken, mutfak ürünlerinde İngiltere pazarının yüzde 7'sine sahip olmayı başardı.

Gebze'de 1992 yılında kurulan ve o dönemde yılda 250 bin parça ev ve gastronomi ürünü üreten Porland Porselen Sanayi ve Ticaret AŞ, bugün bin 500 çalışanıyla yılda 4 milyon parça üretime imza atıyor.

Şirketin Lojistik Planlama Grup Müdürü Murat Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın ev aksesuarı, mutfak ve banyo sektöründe ürettiği çelik, döküm, cam, ahşap, porselen gibi ürünlerin yüzde 65'ini 4 kıtada Amerika, Arnavutluk, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Dubai, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, Rusya, Tayvan, Mısır, Nijerya, Malta'nın da aralarında bulunduğu 30'un üzerinde ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

İlk üretimini 1992 yılında Gebze tesislerinde yapan firmanın o dönemlerde yıllık 250 bin parça olan üretiminin talebi karşılamakta yetersiz kaldığını anlatan Pamukçu, "1996'da Bilecik'te tesislerimizi kurduk. Her geçen gün kapasitemizi artırdık. Bugün yılda bin 500 ton kuru ham madde işler vaziyetteyiz, 4 milyon adet parça üretebiliyoruz. Üretimimizin tamamına yakınını Bilecik'te gerçekleştiriyoruz." dedi.

Türkiye'de farklı kentlerde 30 olan mağaza sayısını yıl sonu itibarıyla 40'a çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Pamukçu, şunları kaydetti:

"Dünyanın tanıdığı bir marka haline geldik. Ağırlıkta sofra ürünü üretiyoruz. Tabak, kupa, fincan, bardak, vazo gibi aklınıza gelebilecek sofrada kullanılabilecek her ürün mevcut. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kalitemizi her zaman üst sınıfta tutmaya çalışıyoruz. Gastronomide de kalite, kırılmazlık, çizilmezlik çok önemlidir. İngiltere girdiğimizden bu zamana pazar payımızı mutfak sektöründe pazar payımızı yüzde 7'lere çıkardık. Bu bizim için çok gurur verici ve malımız orada kabul görüyor kalitesiyle. Türk markasının İngiltere'de böyle bir pazar bulması bizi çok mutlu ediyor."

İngiltere'deki pazar payını artırmaya çalıştıklarını belirten Pamukçu, "İngiltere'de bir mağaza açıp ev kesiminde de Porland'ı orada sunmak ve temsil etmek de hedeflerimiz arasında. Türk markasıyla çok sayıda ülkede birçok eve giriyoruz." dedi.



