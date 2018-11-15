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İngiliz sterlini istifalarla değer kaybediyor

- İngiltere'de üç bakanın istifasını açıklamasının ardından İngiliz sterlinde sert değer kayıpları yaşanıyor

İngiliz sterlini istifalarla değer kaybediyor
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LONDRA (AA) – İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğini açıklamasının ardından üç bakanın istifasının açıklamasıyla İngiliz sterlini sert değer kayıpları yaşıyor.

Dün İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğinin açıklanmasının ardından bu sabah İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara ve son olarak İngiltere'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey istifalarını sundu.

İstifaların ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında (Londra saatiyle 12:03 itibariyle) yüzde 1,40 değer kaybederek 1,2811seviyesinden işlem görüyor.

İngiliz sterlinin Avro karşısında ise yüzde 1,39'luk değer kaybı ile 1,1323 seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin Türk lirası karşısında da yüzde 2,5’luk değer kaybıyla 6,920 seviyelerinden işlem görüyor.

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ABBrexitIngiltereSterlin
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