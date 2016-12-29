İngiliz uçak gemisi İzmir'de hurdaya dönüşecek

İZMİR (AA) - İngiltere donanmasına ait son uçak gemisi HMS Illustrious, sökülerek hurdaya dönüştürüleceği İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'ne getirildi.



İngiltere'nin Portsmouth Limanı'ndan 7 Aralık'ta düzenlenen törenle ayrılan ve kılavuz eşliğinde Ege Denizi'ne ulaşan HMS Illustrous, dün bölgedeki "Leyal Gemi Söküm" adlı şirketin iskelesine demirledi.



Hafif uçak gemisi sınıfındaki 210 metre ve 22 bin ton ağırlığındaki gemi, yaklaşık 5 ayda tamamen parçalanarak Aliağa'daki demir çelik fabrikalarında değerlendirilecek.



Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Adem Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm konusunda AB standartlarında çalışan bölgenin son dönemde çok sayıda ülkenin askeri gemilerini kabul ettiğini belirtti.



İngiltere'nin daha önce 9 savaş gemisi gönderdiğini hatırlatan Şimşek, şöyle konuştu:



"Bunlardan 3'ü uçak gemisiydi. Sonuncu gemimiz Portsmouth Limanı'ndan 15 gün önce kalkan HMS Illustrous oldu. Geminin Aliağa'ya demirlemesi bizi mutlu etti. İngilizlerin gemi dönüşümünde yüksek kriterler araması nedeniyle Aliağa tercih edildi. Bu gemi, askeri teçhizatlar ve tehlikeli maddelerden arındırıldıktan sonra Basel Konvansiyonu'na uygun olarak Aliağa'ya getirildi. Geminin gelişiyle tesislerimizde hareketlilik başladı. Yaklaşık 4-5 ay içinde gemi tamamen parçalanarak Aliağa'da bulunan demir çelik fabrikalarına yönlendirilecek."



İspanyol uçak gemisi de gelecek

Şimşek, halen bölge içinde Almanya ve Hollanda'nın gönderdiği daha küçük boyutlu askeri gemilerin sökümünün devam ettiğini, son olarak İspanyol "Principe de Asturias" adlı uçak gemisinin de Aliağa'da sökülmesine karar verildiğini dile getirdi.



İspanyol gemisiyle ilgili işlemlerin devam ettiğini, 1-2 ay içinde bölgeye getirilmesinin hedeflendiğini aktaran Şimşek, "Gemilerin geri dönüşümü denince insanlar 'Jilet olacak' diyor. Ama jilet olmuyor, bu doğru değil. Kesilen hurdalar eritildikten sonra inşaat demiri, saç boru ve özel ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Gemilerde kullanılan metalin çok yüksek kalitede olması nedeniyle buradan çıkan hurdalar daha yüksek fiyatlıdır." dedi.