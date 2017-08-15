İngiltere AB ile

LONDRA (AA) - İngiliz hükümetinin, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında olabilecek "en serbest ve pürüzsüz" yeni gümrük düzenlemelerini sağlamak arayışında olduğu belirtildi.

İngiliz hükümetinin yayımladığı "Gelecekteki Gümrük Düzenlemeleri ve Ortaklık" başlıklı bildirgede, İngiltere ile AB’nin ticari ilişkilerinin geleceğine ilişkin önerilere yer verildi.

Bildirgede, "AB'den ve dolayısıyla AB Gümrük Birliği’nden ayrılırken hükümetimiz, Birleşik Krallık ve AB arasında olabilecek en serbest ve pürüzsüz yeni gümrük düzenlemelerini sağlamak arayışındadır. Bu Avrupa'daki ve dünyadaki ortaklarımızla yeni ticari ilişkilerimizin güçlenmesini sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz hükümetinin AB ile yakın ticari ilişkilerin kurulmasını hedeflediği belirtilen bildirgede, yeni gümrük düzenlemelerinin karşılıklı ekonomik büyümeyi destekleyecek, ek yük ve zorlukları içermeyecek şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

"Yüksek seviyede geliştirilmiş gümrük düzenlemelerinin uygulanması" ve "AB ile yeni gümrük ortaklığının kurulması" olmak üzere İngiliz hükümetinin temelde iki ana yaklaşımının bulunduğu kaydedilen bildirgede, "Yüksek seviyede geliştirilmiş gümrük düzenlemelerinin uygulanması" başlığı altında, İngiltere ve AB arasında mümkün olduğunca ticaret için gerekliliklerin basitleştirilmesi, bazı mevcut gümrük düzenlemelerinin olduğu gibi muhafaza edilmesi, karşılıklı olarak üzerinde anlaşılacak ticaret bariyerlerini azaltıcı yeni düzenlemelerin uygulamaya konulması, gümrük işlemlerini kolaylaştıracak teknolojilerin kullanılması gibi adımlar öneriliyor.

Bildirgede, "AB ile yeni gümrük ortaklığının kurulması" başlığı altında ise ortak bakış açısıyla gümrük sınırlarına olan ihtiyacın tamamen ortadan kaldırılabileceği belirtiliyor.

- Geçiş süresince Gümrük Birliği uygulansın

Bildirgede, "Bizim asıl Gümrük Birliği anlaşmamız AB ile yapılacak müzakerelere bağlı olacaktır. Fakat Birleşik Krallık ve AB üyesi ülkeler, tam olarak uygulanacak yeni gümrük düzenlemelerinden yararlanacaktır. Bu işletmeleri ve bireyleri her iki tarafta da uçurumun kenarında olmaktan koruyacaktır. İngiliz hükümeti, AB Gümrük Birliği’ne yakın bir modelin bir süre geçiş döneminde uygulanmasının bunun başarılmasını sağlayabileceğine inanmaktadır. Bu, her iki tarafı da gereksiz bir duraklamadan korumaya yardımcı olacak, iş dünyasına ve bireylere netlik getirecektir." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, İngiltere’nin AB ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerine üyelikten ayrıldıktan sonra başlamasının planlandığı bildirildi.

İngiltere’nin AB üyesi İrlanda ile olan sınırına ilişkin olarak da bildirgede, "Kuzey İrlanda ile olan sınır Birleşik Krallık'ın tek kara sınırıdır. Katı sınır uygulamasına geri dönmemeliyiz. İki ülke arasındaki günlük geçişler ve ticaret muhafaza edilmeli." ifadeleri yer aldı.

Bildirgede, İngiltere’nin 2016 yılı itibarıyla AB ile toplam ticaret hacminin 553 milyar sterlin seviyesinde olduğu, İngiltere’de toplam 200 bin şirketin AB ile iş yaptığı bildirildi.