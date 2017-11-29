Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kolombiya yardım kampanyası Growtech Ordino henüz kaldırılmadı!
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek

'İngiltere AB'ye 50 milyar avro teklif etti' iddiası

İngiltere’nin AB'ye birlikten ayrılış sürecine ilişkin olarak yaklaşık 50 milyar avro tazminat ödemeyi teklif ettiği iddia edildi.

'İngiltere AB'ye 50 milyar avro teklif etti' iddiası

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne (AB) birlikten ayrılış sürecine ilişkin olarak yaklaşık 50 milyar avro tazminat ödemeyi teklif ettiği öne sürüldü.

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiliz hükümetinin geçen hafta yapılan kabine toplantısında AB’ye birlikte çıkarken yaklaşık 50 milyar avro ödenmesi konusunda uzlaştığını, teklifin Brüksel’e iletildiğini öne sürdü.

Henüz taraflar arasında ödenmesi gereken tazminat konusunda nihai bir bir anlaşma olmadığı, fakat İngiliz hükümetinin teklifinin şimdilik Brüksel’de memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

İngiliz basınında eylül ayında İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB’den ayrılırken yaklaşık 20 milyar avro tazminat ödemeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

İngiltere ve AB arasında devam eden müzakere sürecinde, İngiltere bir an önce serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmasını isterken, Brüksel öncelikli olarak tazminat ödemesi konusunda uzlaşılmasını talep ediyor.

İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond geçen hafta açıklanan bütçe düzenlemeleri kapsamında gelecek iki yıl boyunca AB'den çıkış hazırlıklarında kullanılmak üzere ek 3 milyar sterlin kaynak ayırıldığını belirtmişti.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvroBrexitDünyaIngiltereSterlinTazminat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5